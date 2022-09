Cuáles son las dolencias que afectan a la columna y cuándo conviene realizarse radiografías

Dr Cormillot - La Columna #Informe

Hace algunas entregas que venimos profundizando sobre varios aspectos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, recientemente vimos distintas aristas de este órgano, pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en quién sostiene el cráneo: la columna.

En 1955, uno tenía que elegir dos cátedras cuando entraba en medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Estaba la de Dellepiane y estaba la de Sirio. Yo elegí la de Sirio y ahí estudiábamos distintas áreas.

Entre estas distintas áreas, también habían distintas metodologías, pero bueno. Estudiamos la parte de los huesos, la osteología. La parte de los músculos, la miología. La parte circulatoria, la parte pulmonar, la parte digestiva… y así puedo seguir nombrándolas. Pero bueno.

Existen siete vértebras cervicales, 12 dorsales y cinco lumbares / (Freepik)

Recuerdo el lío que uno se hacía para las siete vértebras cervicales, las 12 dorsales, las cinco lumbares. Además, en qué momento venían las curvaturas, cómo se llamaban, cuáles eran los músculos que rodeaban toda esa estructura que estaba preparada para andar en cuatro patas, originariamente.

Es que la columna vertebral es el sostén del cuerpo y un diferencial que permite encuadrar al hombre en la categoría de los vertebrados, seres que se articulan mediante una columna vertebral, una silueta medular que permite solventar una posición uniforme.

Cuando se empezó a andar en dos patas, empezó a surgir que la mayoría de las personas van a tener en algún momento dolor de espalda. Ese dolor, la inmensa cantidad de las veces, es un dolor benigno y que se va, o con el tiempo, o se va con tratamientos que le puede indicar su médico. Pero no es necesario sacarse placas y placas y placas.

Generalmente, el dolor de espaldas es benigno y se va, o con el tiempo, o se va con tratamientos que le puede indicar su médico /

Indudablemente uno se hace la placa, o una radiografía o una resonancia magnética y acá se ve perfecto, se ven las vértebras, el espacio entre las vértebras, por dónde va bajando la médula espinal entre unos agujeros que tienen las vértebras que arman un conducto perfecto se ve si las vértebras están desgastadas, si está señalando el paso de los años.

El asunto es que el dolor de espalda va a aparecer y que no hay relación entre lo que le puede llegar a molestar y lo que aparece en el estudio radiológico. O sea, una persona puede tener mucha molestia y tiene muy pocas señales radiológicas, o puede tener muchas señales radiológicas y poca molestia.

Así que hágase el estudio solamente cuando su médico se lo pida, pero no le insista porque si no, al cabo de varias décadas, uno va a acumulando radiaciones que no son buenas para usted.

Recuerde la diferencia entre lo que uno desea y lo que uno necesita. Como necesidad tenemos tres, que es respirar, hacer número uno y hacer número dos, el resto son cosas que tienen que ver con el paso de la vida y, en el caso de las enfermedades, con lo que le dice su médico.





*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

