Refuerzos contra el COVID-19: analizan convocar en los próximos días a los menores de 17 años

La ministra de Salud Carla Vizzotti informó esta mañana que las autoridades sanitarias de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) avanzarán en la recomendación de los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19 para los menores de 17 años. “Seguramente para el fin de esta semana tendremos novedades en relación con eso”, adelantó.

La ministra recordó que actualmente “todas las personas que recibieron la vacuna (anti COVID-19) hace más de 4 meses, mayores de 18 años, deben recibir el refuerzo”, es decir la cuarta dosis contando desde el inicio de la vacunación.

Todos los distritos del país están instrumentando la vacunación, en algunos casos a través del llamado con turno, y en otros, de manera libre, siempre para mayores de edad que vayan cumpliendo con el período de 4 meses desde que recibieron la inyección anterior.

Respecto de la franja etaria de 3 a 17 años, la ministra, en diálogo con El Destape Radio, adelantó: “Estamos esta semana con la Comisión Nacional de Inmunizaciones ya para avanzar con la recomendación de menores de 18 años”. Y precisó: “Seguramente para fin de esta semana tendremos novedades en relación con esto”.

Luego que se produzca la convocatoria oficial, los adolescentes de entre 12 y 17 años podrán recibir el segundo refuerzo, es decir la cuarta dosis, y los niños de entre 3 y 11 años el primero de los refuerzos, que implica la tercera dosis.

Las autoridades reunidas en la CONAIN, incluidos los ministros de Salud de los 24 distritos, dijo, analizarán la experiencia que está haciendo Chile con la vacunación de niños menores de 11 años. El país trasandino que ha vacunando a los niños con el inoculante elaborado en China Sinovac, un desarrollo con virus inactivado igual que la Sinopharm, del mismo origen, que se usa en Argentina, ahora está dando refuerzos con una vacuna de ARN mensajero.

Chile ahora “está dando refuerzos en niños y niñas menores de 11 años con Pfizer, así que va a presentar su experiencia y la CONAIN con los ministros y ministras, recibiremos el avance” , dijo. En tanto que “también en los mayores de 12, entre 12 y 17 años, (analizarán) ya la posibilidad de avanzar con los refuerzos también. Así que seguramente para fin de esta semana tendremos novedades en relación a eso”, puntualizó.

Hasta ahora, los “mayores de 18 con más de 4 meses de la última dosis es muy importante acercarse para recibir esa cuarta dosis, su segundo refuerzo” , manifestó.

La ministra destacó que, aún con las vacunas a disposición, “las personas que fallecen (por COVID-19) siguen siendo las mayores de 50 años”, pero “con una mortalidad muchísimo más baja” en comparación con el número de muertos que causó el SARS-CoV-2 antes de la existencia de los inoculantes. “Por eso es tan importante el rol que tienen las vacunas, que tuvieron y siguen teniendo, no es que ya pasó” la pandemia, aclaró.

El coronavirus, agregó, “va a ser un virus estacional que va a acompañarnos hacia adelante, que va a generar aumento de casos en el invierno y en el otoño, que va a generar hospitalizaciones y muertes en las personas de más riesgo que en general son las que no están vacunadas porque la vacunación es una herramienta importantísima para prevenir hospitalizaciones y muertes .

En la última semana se registraron 17.646 contagios y 76 muertes por coronavirus en la Argentina (EFE/Bienvenido Velasco)

Por eso, “con este aumento del número de casos, si nosotros tenemos a la población con los refuerzos al día el impacto en internaciones y muertes va a ser menor”. Aunque “está aumentando la demanda de vacunación”, es necesario que “todos los mayores de 50 años que estén en condiciones de riesgo que ya recibieron su primer refuerzo y pasaron 4 meses se acerquen a recibir el segundo y que 14 millones de personas, generalmente menores de 50 años que no recibieron su primer refuerzo, como la vacuna va disminuyendo su protección, necesitamos que también lo reciban para protegerse y para aportar en la disminución de la circulación del virus”.

En la última semana se registraron 17.646 contagios y 76 muertes por coronavirus en la Argentina , según el reporte semanal epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud de la Nación. En el anterior parte oficial, las nuevas infecciones contabilizaban 11.443, esto implica que los casos de COVID-19 crecieron 54% en los últimos 7 días en la Argentina. Con estas cifras, el total de casos positivos desde el inicio de la pandemia ascendió a 9.101.319, mientras que las víctimas fatales suman 128.729.

El incremento de los contagios por coronavirus en la Argentina es sostenido desde mediados de abril: el 17 de abril se registraron 8.387 contagios, el 24 de abril se reportaron 11.307, el 1 de mayo se contabilizaron 11.443 y, el 8 de mayor el salto fue aún más grande, llegando a los 17.646 nuevas infecciones semanales, lo que da un promedio de 2.500 contagios diarios. Justamente, desde el 17 de abril, el Ministerio de Salud de la Nación decidió dejar los partes epidemiológicos diarios de coronavirus para pasar a la vigilancia conjunta del SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios a través de reportes semanales.

La ministra destacó que “el barbijo, el lavado de manos, airear los ambientes, que si tenemos síntomas respiratorios no estemos en contacto con otras personas y que recibamos todas las vacunas, no solamente la vacuna contra el COVID, es la herramienta para que podamos sostener todas las actividades y para que podamos, además, tener la menor cantidad de internaciones y muertes” , agregó. Además, sugirió que el coronavirus se volverá una infección estacional, como la gripe, el neumococo y otras enfermedades respiratorias que “tenemos todos los años y a nadie se le ocurre cerrar todo porque son virus estacionales”. La vacunación “más la circulación del virus hacen que dos años después de aquel momento (en que se inició la pandemia), no tengamos la misma preocupación” respecto de la posibilidad de saturación del sistema de salud y su traducción en más fallecidos.

