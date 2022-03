Vacuna antigripal trivalente y tetravalente: por qué hay dos tipos y qué diferencias tienen

Argentina ya adquirió 1,5 millones de vacunas antigripales que desde hoy se aplican (EFE/Rodrigo Sura/Archivo)

La gripe anticipó su llegada varias semanas en la Argentina, que hoy registra “un aumento inusitado, muy importante en número y adelantado de los virus respiratorios, como la influenza, que tiene la misma vía de transmisión del coronavirus”, según explicó el Ministerio de Salud de la Nación.

Según datos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán) se contabilizaron más de 370 afectados de influenza por semana, un promedio superior a lo habitual para el fin del verano. Es por eso que desde hoy empieza la aplicación de las 1,5 millones de vacunas antigripales en las 24 jurisdicciones del país para disminuir la cantidad de casos y prevenir cuadros graves o de fallecimiento. Se espera que en las próximas semanas ingrese al país más vacunas para totalizar casi 10 millones de dosis disponibles.

“En este momento el impacto más importante es en pediatría, ya que hace dos años que no circula el virus de la gripe, y al no haber tenido contacto con el virus los niños y las niñas, son una población muy susceptible”, aseguró la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y agregó que “en la última temporada de influenza se reportaron 4.000 casos en todo el año y ahora en el primer trimestre ya tenemos 2.500 casos registrados”.

En todos los vacunatorios públicos del país ya se aplica la vacuna antigripal después de su distribución por parte del Ministerio de Salud

¿Qué vacuna se va a aplicar en el país? ¿Por qué hay vacunas trivalentes y tetravalentes? ¿Cuál es la más efectiva o completa?

El médico infectólogo Pablo Bonvehí es miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y puntualizó a Infobae: “El virus de la gripe tiene cambios en su composición a medida que se va multiplicando y esto hace que el mismo mute con el tiempo, por eso en general todos los años no se tienen los mismos tipos de influenza”.

“Del virus A hay dos subtipos: H1N1 que produjo la pandemia en 2009 y H3N2, que es la cepa que está actualmente circulando en el país con más predominancia. Del virus B, no se llaman subtipos, sino que hablamos de linajes y desde el año 1985 sabemos que hay dos circulantes, Yamagata y Victoria, que a su vez sufren algunas mutaciones, aunque menos que los virus A”, agregó el experto a Infobae.

Este año, el virus de la influenza se adelantó en Argentina (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

La vacuna antigripal comenzó siendo monovalente, después pasó a ser bivalente y luego se llegó a la trivalente que se usa masivamente desde hace varios años . “La vacuna trivalente tiene los dos subtipos de virus A y un linaje del B -explicó Bonvehí-. Desde fin de 2012 y en función de la circulación de los dos linajes del B en el mundo, la OMS evaluó y recomendó que se tenga en cuenta la posibilidad de tener una vacuna tetravalente, que contenga los dos subtipos A y los dos linajes B”.

Y completó: “La ventaja de esa nueva vacuna tetravalente es que varios países la fueron adoptando como prioritaria, ya que “cubre uno de los dos linajes B, que la trivalente no hace. Estos dos linajes B son más difíciles de predecir. Eso no quiere decir que la vacuna trivalente no sea efectiva. Lo es, salvo cuando circula este linaje menos frecuente. En el mundo se está reemplazando en forma progresiva la trivalente y se está aplicando la tetravalente. En Estados Unidos, desde este año utilizan solo la tetravalente. En Argentina, en el ámbito privado se utiliza la vacuna tetravalente . Y se espera que el próximo año muy probablemente esté disponible en el ámbito público”.

Tipos de vacuna, cobertura y costo

Protege contra cuatro tipos de virus: 2 virus de la influenza A (H1N1p y H3N2) 2 virus de la influenza B (línea Yamagata y línea Victoria) En qué se diferencia de la trivalente Tiene una cepa más. Virus de influenza B/línea Victoria ó Yamagata. dependiendo de la formulación.

- Vacuna trivalente: son las que protegen contra tres cepas de la gripe: A H1N1, A H3N2 e influenza B linaje Victoria. Y son las que estarán disponibles en el sector público de manera gratuita para la población priorizada. Éstas son:

-Viraflu 0,5 ml. Es una vacuna trivalente de virus inactivado. Se aplicará a personal de salud, a población de 9 a 64 años con factores de riesg o, a personas transitando el embarazo y puérperas.

-Viraflu 0,25 ml. También trivalente de virus inactivado, se aplicará en niños de 6 meses a 24 meses y de 25 a 36 meses con factores de riesgo .

-Fluxvir 0,5 ml. Esta es la vacuna trivalente con antígenos de superficie, para adultos y con adyuvante. Se aplicará en mayores de 65 años .

- Vacuna tetravalente : protegen contra tres cepas de la gripe: A H1N1, A H3N2 e influenza B linajes Victoria y Yamagata. Sólo se accede a ellas a través del sector privado.

También pueden adquirirse en farmacias y su valor rondan los $4000. Las marcas son: Afluria Quad, de Seqirus; Influvac Tetra, producida por Abbott; e Istivac 4, de Sanofi. Y el precio de lista de la Influvac Tetra es de $ 3872,17; el de Istivac 4, $ 3.999; y el de Afluria Quad, $ 3978,65.

Las personas con comorbilidades deben vacunarse contra la influenza todos los años (EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo)

Quiénes deben vacunarse

La gripe es una enfermedad viral que suele presentar en forma leve, sin embargo en niños pequeños, adultos mayores y personas con otras afecciones médicas graves, la infección puede conllevar complicaciones severas, provocar neumonía y en algunos casos causar la muerte. Por eso, los grupos con factores de riesgo son los priorizados para recibir la vacuna antigripal. La vacuna antigripal está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación para:

- Personal de salud

- Menores entre 6 y 24 meses

- Mayores de 65 años

- Embarazadas en cualquier mes de gestación, puérperas si no recibieron durante el embarazo

- Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (enfermedades crónicas o inmunocompromiso)

Vacuna anual

“ La vacunación antigripal es la principal vía de prevención de este virus respiratorio que varía todos los años. Es por eso que la vacuna varía en su composición cada año para evitar la infección, las complicaciones y las muertes. En el sector público se encuentra disponible la vacuna trivalente de antígenos inactivados indicada para la población de acuerdo a las recomendación del Ministerio de Salud. En el sector privado se encuentran solo disponibles las vacunas tetravalentes diferenciadas desarrolladas en cultivo celular y huevo embrionados”, explicó a Infobae la doctora Hebe Vázquez, médica infectóloga a cargo del grupo de vacunación de adultos de Funcei (Fundación Centro de Estudios Infectológicos).

Cada año, la OMS actualiza las cepas circulantes de influenza para los distintos hemisferios (EFE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/)

La experta afirmó que la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) sugiere su aplicación en personal de hogares de ancianos, instituciones de atención prolongada, convivientes, niños entre 2 y 5 años, viajeros y cualquier persona que no desee padecer gripe.

“Lo que está circulando en este momento es el virus A H3N2, que está cubierto por todas las vacunas, ya sean trivalentes o tetravalentes. Y siempre hay que recordar que la mejor vacuna es la que es aplicada. Sabemos que se están considerando para el año próximo ampliar el grupo de riesgo a los niños y jóvenes y acceder a las vacunas tetravalentes”, apuntó Vázquez, que recordó “que este año se adelantó el virus de la gripe y como es impredecible no se sabe si habrá una nueva ola con aumento de número de casos. Por eso es importante vacunarse aunque disminuyan los números de casos”.

“ La vacuna de la influenza es la única que se produce de cero todos los años. En septiembre la Organización Mundial de la Salud (OMS) define las cepas que va a contener en el hemisferio sur y se empieza a fabricar, así que nadie en el hemisferio sur la tiene antes de marzo, inclusive abril, y algunos en mayo. La vacunación que estamos empezando es justo en otoño, es muy oportuna y tenemos la expectativa de la rápida distribución en las provincias y la alta demanda de la población para vacunar rápido”, aclaró Vizzotti.

En el mundo hay anualmente entre tres y cinco millones de casos graves de gripe y entre 250 y 500 mil de ellos terminan en muerte. La incidencia del virus de la influenza varía según la edad: es más frecuente en los niños (20/30%) y mucho menos en los adultos jóvenes (5/10%).

La vacunación antigripal es obligatoria en personal de salud (REUTERS/Luisa González)

“La mayor tasa de internaciones y hospitalizaciones por influenza se observa en los extremos de la vida (mayores de 65 años y menores de cuatro) y también se registran tasas altas -tanto en adultos como en pacientes pediátricos- en personas con algunas enfermedades preexistentes o comorbilidades, como embarazo, enfermedad renal, pacientes inmunocomprometidos, etc. que presentan peor pronóstico en caso de contraer la enfermedad”, puntualizó Bonvehí.

“ La vacuna antigripal está incluida en el Calendario Nacional para niños desde 6 meses hasta 24 meses de edad inclusive; embarazadas en cualquier trimestre de gestación; puérperas dentro de los 10 días del egreso de la maternidad (si no fueron vacunadas durante el embarazo); personal de salud; todos los mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, como enfermedades respiratorias crónicas y cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados, obesos, diabéticos. Además, se puede vacunar quien lo desee. Se debe aplicar todos los años porque su composición varía y la inmunidad que da dura solo diez meses”, precisó la doctora Florencia Cahn, Presidente de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) y miembro del Comité Científico de la Fundación Vacunar.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que ya están distribuidas en las provincias y CABA más de 1,2 millones de vacunas antigripales para ser aplicadas desde hoy.

