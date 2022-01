COVID-19: Tierra del Fuego deja de aislar a los contactos estrechos no convivientes asintomáticos

No deben cumplir con aislamiento las personas que hayan sido contacto estrecho de casos positivos de COVID-19 siempre que no sean convivientes y sin importar si cuentan o no con el esquema completo de vacunación (@UshuaiaMuni)

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego dispuso que ya no deban cumplir con aislamiento las personas que hayan sido contacto estrecho de casos positivos de COVID-19 siempre que no sean convivientes y sin importar si cuentan o no con el esquema completo de vacunación.

Durante la reunión que se llevó a cabo el lunes del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que integran todas las autoridades del área del país, se flexibilizaron los protocolos de aislamiento para las personas con el esquema de vacunación completo, pero se habilitó a cada distrito a definir sus propias normas al respecto. En ese marco Tierra del Fuego dispuso una medida menos estricta.

El Ministerio de Salud de la Provincia dio a conocer las nuevas definiciones de pautas y cuidados de aislamiento para casos positivos y contactos estrechos a través de la resolución 68/22 de esa cartera, que rige desde este miércoles 12 de enero.

Las autoridades sanitarias fueguinas destacaron que la principal recomendación para toda la población es completar el esquema de vacunación de dos dosis y, para quienes corresponda, aplicarse el refuerzo de las vacunas contra el COVID-19, a la vez que recomendó continuar con las medidas sanitarias de cuidados que están vigentes.

De esta forma, en Tierra del Fuego las medidas son las siguientes:

1- Los casos positivos mantienen los 7 días de aislamiento desde la fecha de inicio de los síntomas que haya declarado el paciente o del diagnóstico en casos de los asintomáticos . Además deberán cumplir 3 días de cuidados especiales (no concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales; utilizar barbijo de forma adecuada, bien ajustado, tapando nariz, boca y mentón en forma permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas; mantener la distancia social; ventilar los ambientes de manera continua; extremar los cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo.

El contacto estrecho no conviviente, en caso de presentar síntomas durante los siguientes 10 días del contacto con el caso positivo, deberán aislarse inmediatamente y concurrir a un lugar de testeo público o privado

2 -Contacto estrecho asintomático no convivientes, no realizarán aislamiento y se deberá maximizar las medidas preventivas (uso adecuado de barbijo, distanciamiento, lavado frecuente de manos, ventilación de los ambientes, no concurrir a reuniones sociales o eventos masivos, etc.). Se deberá realizar un automonitoreo de síntomas de forma diaria. En caso de presentar síntomas durante los siguientes 10 días del contacto con el caso positivo, deberán aislarse inmediatamente y concurrir a un lugar de testeo público o privado.

3- Contacto estrecho asintomático convivientes, deberán guardar aislamiento durante los mismos 7 días del caso confirmado, siempre y cuando se mantengan asintomáticos. En caso de presentar síntomas pasarán a ser nuevo caso sospechoso y deberán proceder al hisopado. En el certificado de aislamiento del caso positivo se incluyen los nombres de los contactos estrechos convivientes.

4-De igual modo, a todos los casos confirmados se les inhabilitará el pase sanitario por 10 días para concurrir a eventos masivos u otras actividades consideradas de mayor riesgo.

Los denominados trabajadores esenciales podrán ser convocados a trabajar aún habiendo sido "contacto estrecho de un caso positivo conviviente o no"

5-La provincia también dispuso una nueva modalidad en torno al criterio de testeos. A partir del 12 de enero, solo se testeará a las personas que “presenten síntomas compatibles con COVID-19″ (fiebre de 37,5°C o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos, congestión nasal, pérdida brusca de gusto u olfato). De esta forma, “no se realizarán testeos a los contactos estrechos asintomáticos, ni por motivos de viaje”, según la resolución.

6- Además, los denominados trabajadores esenciales podrán ser convocados a trabajar aún habiendo sido “contacto estrecho de un caso positivo conviviente o no”.

El secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios de la provincia, Javier Barrios, explicó que estas medidas buscan “volver lo más prácticas posibles” las decisiones adoptadas dentro del Cofesa.

“Vimos que no hay impacto en el sistema sanitario, en un escenario donde mucha gente ya está vacunada, y entonces cursa la enfermedad de manera leve y reforzando las medidas sanitarias de protección. En este sentido, se pensó dar más alivio a los aislamientos y que sean solo para los que dan positivo más sus convivientes hasta que pase el período de carga viral”, sostuvo el funcionario.

Un parte oficial del propio Ministerio de Salud provincial reveló que en los últimos cuatro días relevados (desde el 9 al 12 de enero) hubo un incremento de contagios hasta alcanzar los 665 diarios (el máximo desde el inicio de la pandemia) y reportó que también se triplicaron las internaciones y hubo tres fallecimientos.

