Los casos de coronavirus en chicos aumentan menos que en otras edades

La tercera ola de coronavirus sigue golpeando a la Argentina que suma nuevos récords de contagios casi todos los días, como los más de 100.000 infectados que dejó la jornada de ayer, donde se registraron 109.608 contagios de COVID-19.

En medio de los crecientes contagios y a modo de alertar la importancia de vacunar con dosis completas a todas las personas mayores de 3 años, anteayer la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, alertó sobre el incremento exponencial de contagios en los chicos de entre 3 y 11 años. “ Se está notando un crecimiento más grande en esos grupos. Es tan rápido y tan vertiginoso el crecimiento que todavía no tenemos una conclusión, pero sí se está notando un crecimiento más grande en esos grupos que son los que tiene menos porcentaje de población vacunada”, admitió la funcionaria. Así, la positividad en ese segmento pasó de 2,3 a 20% durante las últimas semanas.

Las declaraciones de Tarragona se dan después de conocerse que el Hospital Garrahan debió abrir una tercera sala de internación para pacientes y que en apenas 15 días pararon de 15 a 55 menores hospitalizados por coronavirus, según afirmó Oscar Trotta, miembro del Consejo de Administración del centro de salud infantil.





Casos positivos cada 100.000 habitantes (Mauro Infantino)

Y la jefa de Infectología del Hospital Garrahan, Rosa Bologna, pidió que se “completen los esquema de vacunación de los menores” ante la multiplicación de ingresos de niños con coronavirus a ese centro de salud pediátrico. La médica recordó que ya hay más de 7 millones de vacunas aplicadas en pibes de entre 3 y 11 años en el país. Y precisó que 5 millones de adolescentes entre 12 y 17 años ya recibieron las dosis. “Son efectivas y seguras”, afirmó.

El ingeniero en Sistemas y experto en datos Mauro Infantino explicó que “uno ve que suben los casos y es imposible que no suban en todas las franjas etarias. Lo que se ve es que desde diciembre los casos en chicos suben menos que en el resto de las franjas ”. “La franja que tiene más casos está entre los 20 y los 39 años”.

Según los cuadros analizados por el especialista y publicados en Twitter en base a información oficial, Infantino observa que de acuerdo a la positividad semanal, la franja etaria que más creció al día 5/1 es la que va de 20 a 29 y 30 a 39 años, superando el grupo pediátrico y de jóvenes hasta 19 años.

Positividad de coronavirus por edades en CABA (Mauro Infantino)

“Es más, el corte que hacen las autoridades sanitarias de 0 a 9 o de 10 a 19 desde mi punto de vista es erróneo. No es lo mismo la actividad social que hace un chico de 12 años a la que hace uno de 17 o 18. En la población pediátrica, también pasa que no hay tantos testeos. Uno no suele llevar seguido a los más chicos a testearse. Se testea uno y a partir de ahí se maneja si está enfermo o no y si el entorno familiar es contacto estrecho. Por eso uno mira la positividad en esa franja etaria. Los positivos a partir de los test que se hacen”, explicó a Infobae Infantino.

También hay que analizar bien la situación que pasó en el Hospital Garrahan ante de alarmar a la población. Una cosa son los chicos internados con COVID allí dentro y otra es la que fueron internados por padecer COVID, antes de ingresar al nosocomio. Si tenés una alta prevalencia en toda la sociedad, es probable que te enfermes en cualquier lado, inclusive en el hospital.

Menos vacunados pediátricos

Según informa el Monitor Público de Vacunación (MPV) que actualiza diariamente el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina se aplicaron hasta hoy 78.733.031 dosis, de los cuales 38.498.937 tienen una dosis y 33.292.978 ya completaron con dos. También hay 2.722.501 con dosis adicionales y 4.218.615 con dosis de refuerzo.

Según precisa un cuadro publicado por el senador provincial, contador y experto en datos, Martín Barrionuevo, se puede observar la demografía de los vacunados y no vacunados en el país, a partir de las cifras oficiales.

Allí se ve claramente cómo la franja de los menores de 3 a 11 años es la más atrasada en aplicación de dosis de la vacuna contra COVID. Al día de ayer había 2.309.583 niños sin vacunar y 1.589.399 recibieron solo una dosis. Claramente son cifras muy superiores a las visualizadas en otras franjas etarias.

Cuadro de vacunados según las dosis recibidas (Martín Barrionuevo)

En adolescentes de 12 a 17 años hay 748.957 personas no vacunadas y 820.048 con una dosis. En jóvenes de 18 a 29 años hay 766.254 personas sin vacunar y 1.532.814 con una dosis. De 30 a 39 años hay 819.475 personas sin vacunar y 772.533 con una dosis. De 40 a 49 años hay 283.255 personas no vacunadas y 447.971 con una dosis. De 50 a 59 años hay 136.127 personas sin vacunar y 226.281 con una dosis. Y en mayores de 60 años hay 747.248 no vacunados y 258.133 con una sola dosis. Este grupo es el que más terceras dosis recibió con 3.268.858 personas.

“Se está dando un aumento importante en todos los grupos de edad. En pediatría está subiendo porque el virus transita y se transmite más en la población no vacunada. Los niños y jóvenes tienen hoy la tasa de cobertura más baja en el país. Actualmente, el porcentaje de chicos de 3 a 11 años vacunados con dos dosis es de 42% y en adolescentes sube del 60%. Tenemos que trabajar mucho en estos grupos de edad para favorecer y aumentar las coberturas de vacunación”, explicó a Infobae la doctora Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

“Se está dando un aumento importante en todos los grupos de edad. En pediatría está subiendo porque el virus transita y se transmite más en la población no vacunada", dijo Gentile

Y agregó: “Por otro lado, los casos que se están viendo en pediatría son exactamente iguales a los que se ven en adultos. Se trata de casos leves y a veces asintomáticos que se detectan a partir de un contacto estrecho”.

“Ante la aparición de la variante Ómicron y la ola que está atravesando el mundo es recomendable la vacunación en niños y adolescentes y terceras dosis para adultos. Está nueva variante a diferencia de las demás afecta de forma masiva a los niños y adolescentes, es por eso que es momento de vacunarlos”, alertó la reconocida patóloga argentina Marta Cohen, radicada en el Reino Unido hace 18 años.

Los expertos coinciden en la necesidad de incrementar el ritmo de la vacunación, especialmente en los más chicos y completar las segundas dosis y dosis de refuerzo a fin de mantener baja la ocupación de camas UTI y mortalidad diaria en esta tercera ola de la actual pandemia.

