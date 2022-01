El foco de contagio en la población pediátrica: ¿por qué crecen los casos de coronavirus en los niños?

Los niños hasta 11 años son el grupo etario menos vacunados contra coronavirus (NHI)

La tercera ola de coronavirus deja día tras día un nuevo récord de contagios al punto que ya vemos un incremento de más del 5000% de los contagios que hace un mes a nivel nacional.

En la jornada de hoy, Argentina tuvo un nuevo récord: e l Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves 6 de enero que, en las últimas 24 horas, se registraron 109.608 contagios de coronavirus

Todos sabemos que la vacunación contra COVID-19 que produce el virus SARS-CoV-2 es la herramienta más eficaz para enfrentarlo y que si bien no garantiza un 100% su efectividad para evitar el contagio, sí es clave para impedir el agravamiento de la enfermedad, la internación en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y el fallecimiento.

Con el 84% de la población argentina con una dosis, el 72% con dos y el 12% con tres, los niveles de vacunación en el país son muy aceptables y superan inclusive a varios países desarrollados. Pero en el desagregado de vacunados por franja etaria hay una población más vulnerable que no ha alcanzado altos niveles de inoculación contra con coronavirus. Ellos son los menores de edad, especialmente la población pediátrica.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti supervisa la vacunación en un centro sanitario de La Pampa

En ese sentido, hoy la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, alertó sobre el incremento exponencial de contagios en los chicos de entre 3 y 11 años. “ Se está notando un crecimiento más grande en esos grupos. Es tan rápido y tan vertiginoso el crecimiento que todavía no tenemos una conclusión, pero sí se está notando un crecimiento más grande en esos grupos que son los que tiene menos porcentaje de población vacunada”, admitió la funcionaria. Así, la positividad en ese segmento pasó de 2,3 a 20% durante las últimas semanas.

Las declaraciones de Tarragona se dan después de conocerse que el Hospital Garrahan debió abrir una tercera sala de internación para pacientes y que en apenas 15 días pararon de 15 a 55 menores hospitalizados por coronavirus , según afirmó Oscar Trotta, miembro del Consejo de Administración del centro de salud infantil.

Menos vacunados pediátricos

Según informa el Monitor Público de Vacunación (MPV) que actualiza diariamente el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina se aplicaron hasta hoy 78.249.972 dosis, de los cuales 38.419.616 tienen una dosis y 33.183.005 ya completaron con dos. También hay 2.687.869 con dosis adicionales y 3.959.482 con dosis de refuerzo.

Vacunados y no vacunados según la franja etaria en el país (Martín Barrionuevo)

Según precisa un cuadro publicado por el senador provincial, contador y experto en datos, Martín Barrionuevo, se puede observar la demografía de los vacunados y no vacunados en el país, a partir de las cifras oficiales.

Allí se ve claramente cómo la franja de los menores de 3 a 11 años es la más atrasada en aplicación de dosis de la vacuna contra COVID. Al día de ayer había 2.309.583 niños sin vacunar y 1.589.399 recibieron solo una dosis. Claramente son cifras muy superiores a las visualizadas en otras franjas etarias.

En adolescentes de 12 a 17 años hay 748.957 personas no vacunadas y 820.048 con una dosis. En jóvenes de 18 a 29 años hay 766.254 personas sin vacunar y 1.532.814 con una dosis. De 30 a 39 años hay 819.475 personas sin vacunar y 772.533 con una dosis. De 40 a 49 años hay 283.255 personas no vacunadas y 447.971 con una dosis. De 50 a 59 años hay 136.127 personas sin vacunar y 226.281 con una dosis. Y en mayores de 60 años hay 747.248 no vacunados y 258.133 con una sola dosis. Este grupo es el que más terceras dosis recibió con 3.268.858 personas.

“Se está dando un aumento importante en todos los grupos de edad. En pediatría está subiendo porque el virus transita y se transmite más en la población no vacunada. Los niños y jóvenes tienen hoy la tasa de cobertura más baja en el país. Actualmente, el porcentaje de chicos de 3 a 11 años vacunados con dos dosis es de 42% y en adolescentes sube del 60%. Tenemos que trabajar mucho en estos grupos de edad para favorecer y aumentar las coberturas de vacunación”, explicó a Infobae la doctora Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Y agregó: “Por otro lado, los casos que se están viendo en pediatría son exactamente iguales a los que se ven en adultos. Se trata de casos leves y a veces asintomáticos que se detectan a partir de un contacto estrecho”.

Expertos en pediatría pidieron incrementar la vacunación en menores a fin de garantizar el correcto comienzo de clases en marzo

El doctor Omar Tabacco, pediatra y ex presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) afirmó que es muy importante que los chicos se vacunen. “Enero y febrero tiene que ser meses donde se incremente la vacunación en esta franja etaria ya que será importante que tengan dos dosis al comenzar la escolaridad en marzo”, precisó Tabacco a Infobae.

“La vacuna en niños y adolescentes es muy importante por tres razones concretas: 1) Brinda protección segura y eficaz contra formas graves de la enfermedad, 2) Contribuye a la inmunidad comunitaria para evitar contagios masivos y no favorecer la aparición de nuevas variantes y 3) Sirve para fortalecer la sociabilidad y salud mental, sobre todo a la hora de volver a las aulas”, enfatizó el experto.

“Los contagios no se van a detener en enero o febrero. Tenemos que ponernos a trabajar ya para garantizar el regreso a presencialidad escolar en nivel primario y secundario. Los ministerios de Salud y Educación deben comenzar a reunirse para que los chicos puedan concurrir en marzo al colegio , con la aplicación de las dos dosis y una tercera para los docentes o personal de la escuela. Se deben repasar los protocolos y atender los problemas edilicios que puedan presentarse”, remacó Tabbaco, que destacó que en las últimas 3 semanas distintas entidades pediátricas de Latinoamérica y del Mundo apoyaron la vacunación en los chicos. “Lo hizo la International Pediatric Association (IPA) que convoca a todas las sociedad de pediatría del mundo a vacunar a los más chicos. Y lo refrendó la Sociedad Latinoamericana de Pediatría el último mes”, aseguró.

Los jóvenes y niños fueron los últimos en comenzar a vacunarse ( REUTERS/Luis Cortes)

“Ante la aparición de la variante Ómicron y la ola que está atravesando el mundo es recomendable la vacunación en niños y adolescentes y terceras dosis para adultos. Está nueva variante a diferencia de las demás afecta de forma masiva a los niños y adolescentes, es por eso que es momento de vacunarlos”, alertó la reconocida patóloga argentina Marta Cohen, radicada en el Reino Unido hace 18 años.

La doctora Liliana Vázquez, médica infectóloga (MN 67434), especialista en infectología perinatal y pediátrica en Funcei afirmó a Infobae que el incremento de casos de coronavirus en chicos se correlaciona con el aumento en la población en general y específicamente en los no vacunados. “ Hay un porcentaje importante de niños y jóvenes que no recibieron la vacuna o no tienen el esquema completo ”, sostuvo.

Frente a la pregunta de por qué no se habilitó hasta ahora la opción de vacunar a los mayores de 5 años con la vacuna de Pfizer, como ya fue aprobada en Estados Unidos, la experta indicó que la opción de vacunar con Pfizer o cualquier otra vacuna lo determina cada país. “Hay países donde se puede elegir una vacuna y otros como el nuestro donde hay recomendaciones de aplicar una determinada vacuna de acuerdo a las distintas franjas etarias, que pueden tener que ver con menores efectos adversos o directamente a la elección de vacunas compradas”.

Cuando los niños regresen a las aulas podría haber más circulación del virus, si no están vacunados (NIH)

Por su parte, el doctor Osvaldo Teglia, médico Especialista en Clínica Médica e Infectología. Profesor de Enfermedades Infecciosas. FCB. Universidad Austral, aclaró que las internaciones están aumentando en la Argentina, incluso en pediatría, fundamentalmente en no vacunados o vacunados parcialmente. “Recomendaría a la comunidad que debería ser cautelosa al considerar una menor gravedad de Ómicron, y que continúe completando su vacunación, particularmente en los más jóvenes y tercera dosis en adultos. La variante Ómicron; aparentemente menos grave y mucho más trasmisible que otras, tal vez pueda ser una de las formas elegidas por este virus para seguir infectando con facilidad cada vez a más personas, y transformarse en endémico”, aseguró Teglia a Infobae.

“No lo sabemos aún y la pandemia no terminó. Es más eficiente que Delta a la hora de infectar y aparentemente posee menor virulencia. Los datos de menor virulencia son iniciales y provienen fundamentalmente de Sudáfrica, donde la población es joven. Habrá que esperar estudios concluyentes sobre las características clínicas de Ómicron en un universo más amplio, como grupos etarios distintos e inmunocomprometidos. Si el número absoluto de los casos por Ómicron aumentara descontroladamente, su porcentaje de complicaciones aunque pequeñas, igualmente podrían transformarse en una gran cantidad de las mismas y afectar negativamente al sistema de salud y a la sociedad toda”, concluyó el experto.

La variante Ómicron es la responsable del aumento exponencial de contagios de coronavirus en todo el mundo

Aumento de internaciones pediátricas en el país

El incremento de internados pediátricos en los últimos días no es privativo de la Ciudad de Buenos Aires. En Rosario se observa la misma dinámica en los últimos días. En el sistema de salud pública hay una docena de niños internados.

Según los últimos datos oficiales, gran parte de esa población infantil no completó su esquema de vacunación. El 25% (casi 1.600.000 niños) solo tiene la primera dosis y el 35% (poco más de 2.335.000) no ha sido vacunado. Es decir que un 60% de la población pediátrica no se encuentra totalmente protegida.

En Córdoba, casi el 50% de los niños de 3 a 11 años no recibió la segunda dosis de la vacuna. De acuerdo al último informe epidemiológico difundido ayer por el Ministerio de Salud de Córdoba, el 69,5% cuenta con una dosis y el 50,4% con dos.

Asimismo, si se toma a los adolescentes entre 12 y 17 años, la cobertura llega al 88,4% con una vacuna y al 69,4% con dos. En tanto, en mayores de 18 años, el alcance de la cobertura con una dosis es del 93,8% y con dos dosis llega al 85,9%.

