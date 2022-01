Las 15 claves que se deben conocer sobre los autotests de coronavirus que se aprobaron en Argentina

Los autotest de coronavirus son una herramienta necesaria para combatir la pandemia y tienen amplio uso desde el año pasado en varios países del mundo (Getty)

Ayer, en medio de un nuevo récord de contagios diarios por coronavirus y con los lugares de diagnóstico saturados de personas que buscan testearse, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2.

Los mismos pertenecen a los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener, y son de venta exclusiva en farmacias.

La noticia se dio cuando se registraba en Argentina un nuevo récord de casos: confirmaron 95.159 nuevos casos en las últimas 24 horas. Además, reportaron 52 muertes. En tanto, la tasa de positividad continúa elevada y fue del 55,76%. El total de infectados desde el inicio de la pandemia asciende a 5.915.695 y los fallecimientos son 117.346.

Después de su exitosa puesta en marcha en decenas de países, le tocó ayer a la Argentina poder disponer oficialmente de los mismos en forma masiva y de venta en farmacias. Esta herramienta fue implementada como test de autoevaluación desde el año pasado por países como Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Italia, Alemania, España, Austria, Bulgaria y Estados Unidos. Infobae enumeró 15 pasos para una correcta autoevaluación de COVID.

A partir de su aprobación en la ANMAT, en los próximos días estarán disponibles los 4 test en las farmacias

1-Adquisición

Es un producto de venta libre que se consigue en farmacias. Los test de autoevaluación para la detección de SARS-CoV-2 (COVID-19) podrán adquirirse de modo individual, por instituciones públicas o privadas, o jurisdicciones siempre que se garantice el adecuado reporte de resultados. La venta será libre en las farmacias y se deberá llevar un registro con DNI de qué persona se lo va a realizar.

2-¿Cómo son los test aprobados?

A diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según lo especifique el fabricante. En este sentido, es muy importante que la toma de muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos.

Por lo tanto, no se trata de un test por PCR, las siglas por las que se conoce a la reacción en cadena de la polimerasa (en inglés Polymerase Chain Reaction), una técnica científica avanzada que fue inventada por el bioquímico norteameticano Kary Mullis en 1985 y que le valió el Premio Nobel de Medicina en el año 1993. Se trata de un test rápido orientativo para la auto detección de antígenos de SARS-CoV-2.

Cada kit viene con todos los materiales necesarios para una correcta autoevaluación (Matias Arbotto)

3-Cuáles son los test disponibles en farmacias?

Los productos aprobados Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag), WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing son de orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes.

4-¿Cómo se realiza?

Cada kit de producto cuenta con una guía de referencia de instrucciones de uso a fin de facilitar el testeo hogareño. Las instrucciones buscan colaborar con el paciente en el procedimiento, y a su vez ayudar a obtener un resultado efectivo. Se hace un barrido con el hisopo en ambas fosas nasales, se gira 4 veces, durante quince segundos por cada fosa nasal para recoger la muestra adecuadamente. O bien se mete el hisopo en la boca, buscando la saliva de las mucosas a los costados.

Para una mejor maniobra de recolección de muestra, el tamaño del hisopo varía en relación a los comúnmente utilizados en los ensayos de PCR. Una vez tomada la muestra, se realiza la prueba aplicando el hisopo sobre el tubo que contiene el reactivo del kit y se debe esperar al menos 15 minutos para obtener un resultado.

El autotest viene con instrucciones precisas para su correcto uso (EFE/Quique Garcia)

4-¿Debe enviarse a analizar?

No se debe enviar a analizar. El autotest SARS-CoV-2 hogareño arroja un resultado a partir de los 15 minutos de tomada la muestra, que debería aparecer entre los primeros 15 y 30 minutos. No se debe considerar el resultado del test antes de esos 15 minutos o después de los 30 minutos, dado que puede inferir un resultado falso. Es muy importante que la toma de muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos.

5-¿Puede dar como resultado un falso negativo?

Es necesario tener en cuenta que si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección.

6-¿Cómo debo reportar los resultados una vez hecho?

Para tener un seguimiento, los resultados deberán ser reportados de forma inmediata (en base al código de barra de cada empaque) una vez realizado el test, y se dispondrá de un plazo mayor cuando no hubiera sido utilizado, ya sea por el usuario individual o por un responsable de reporte en caso de gran volumen de test.

Los datos se alojarán en la base informática farmacéutica y serán informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) por las agrupaciones farmacéuticas habilitadas, en el caso de reporte de test de usuarios individuales o por instituciones públicas o privadas. Los casos positivos serán integrados a la notificación de casos de COVID-19, mientras que los negativos serán clasificados como “negativo, sin clasificar”. Los casos de test inválido deberán repetirse para definir el resultado. Si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario una vez realizado el test, deberá informar de esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional.

Si el test da positivo hay que confirmarlo mediante la realización de una PCR en un centro de testeo oficial (EFE/ José Jácome)

7-¿Qué pasa si da positivo?

Como es un teste de autoevaluación, frente a un positivo la persona se tiene que aislar y acudir al sistema de salud, donde un médico podrá pedir confirmación del diagnóstico con PCR según la evaluación que haga. Como todos los test de uso hogareño, una vez que se detecta un resultado positivo se hace una confirmación con un especialista, como ocurre en el caso del embarazo o la medición de glucemia.

9-¿Qué porcentaje de efectividad tiene?

En una comparación cara a cara con las pruebas de reacción en cadena de polímeros (RT-PCR), el estándar de las pruebas de SARS-CoV-2 dentro de los entornos de laboratorio clínico, el auto muestreo del paciente y la autoevaluación con el autotest hogareño SARS-CoV-2, la prueba nasal de laboratorios Roche mostró una sensibilidad del 82,5%. Este valor representa la capacidad de la prueba para identificar correctamente a los pacientes con el virus. La especificidad fue del 100%*, lo que representa la capacidad de la prueba para identificar correctamente a los pacientes sin el virus.

El autotest se puede perfectamente descartar en la basura ya que no concibe riesgo alguno de contagio para otra persona.

10-¿Cómo se descartan las muestras?

Cada muestra es totalmente descartable como cualquier otro tipo de residuo no patogénico ya que el buffer que contiene el reactivo inactiva el virus para un descarte seguro.

11-¿Para qué perfil de paciente está indicado?

El test se lo puede realizar cualquier persona, sintomática o asintomática mayor de 18 años. En caso de necesitar realizar el test en niños, la muestra y el test deben ser realizados siempre por parte de un adulto. Para adultos mayores de 61 años es recomendable disponer de alguien que ayude en la realización del test y la interpretación de los resultados.

12-¿Indica qué cepa de COVID-19 se detecta?

El test no indica a qué tipo de cepa pertenece la carga viral. El test da una respuesta positiva/negativa a la presencia de virus en la muestra del paciente. El test identifica la infección actual durante la etapa crítica de contagio de COVID-19, mientras el virus esté presente en grandes cantidades en el tracto respiratorio.

Los autotest no son válidos para viajar. (REUTERS/Paola Chiomante)

13-¿Sirve como resultado oficial para viajar?

No. El test no está validado por ninguna entidad como prueba habilitadora para viajes de cabotaje o internacionales. Este test no sirve para viajar, ni para acreditar una ausencia laboral, por ejemplo, porque eso lo tiene que certificar un profesional. Es para tener un diagnóstico rápido si hay sospecha de un caso positivo.

14-¿Sirve para casos de contacto estrecho?

Si, puede utilizarse como test orientativo de diagnóstico para casos estrechos.

15-¿Cuál es el precio aproximado?

“El precio de los mismos oscilarán entre 2000 y 2500 pesos aproximadamente”, expresó Norberto Mañas, Presidente de Asociación de Propietarios de Farmacias de la República Argentina (ASOFAR).

