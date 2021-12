Confirman el primer caso de la variante Ómicron en la provincia de Santa Fe

La Provincia informó que se trata de la variante Ómicron el caso que había considerado sospechoso el fin de semana

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe informó hoy que fue detectado en Rosario un caso de la variante Ómicron del SARS-CoV-2. Se trata de una mujer de 40 años que había regresado de EEUU y que presentó luego síntomas de COVID-19. Su estado e salud es bueno, dijeron las autoridades sanitarias.

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó mediante un comunicado que “se ha detectado el primer caso de la cepa Ómicron de COVID-19. Se trata de una persona de la ciudad de Rosario con antecedente de viaje a EEUU. Por el caso hay 22 personas que se encuentran aisladas, siendo monitoreadas por los equipos de salud”.

“La paciente es una mujer de 40 años que cuenta con tres dosis de la vacuna para el coronavirus (la tercera con menos de 14 días desde su aplicación) y se encuentra cursando la enfermedad en su domicilio” , precisó la información oficial. La mujer “comenzó con síntomas (tos y fiebre) el 8 de diciembre pasado, dos días después de haber ingresado al país”, agregó.

La mujer dio positivo después de haber regresado de EEUU

“Tras el resultado positivo de la PCR se realizó la secuenciación genómica y se confirmó la variante Ómicron”, remarcó. Ante esta situación, “el Ministerio de Salud recuerda que ante cualquier síntoma compatible con coronavirus -fiebre de 37,5°C, tos, dolor de garganta dificultad respiratoria, rinitis/congestión nasal, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos- deben acercarse al puesto de testeo más próximo”.

Además, el Ministerio de Salud pidió a la población “sostener los cuidados personales, lavado de manos, distanciamiento social y el uso de barbijo”.

El caso de Santa Fe se suma a los 4 ya confirmados por el Instituto Malbrán registrados en Córdoba y a uno más en San Luis. En la primera de estas provincias están siendo analizadas otras muestras, ya que 110 personas dieron positivo de COVID-19 luego de haber participado de las fiestas de egresados de 4 colegios de la capital provincial. Las autoridades provinciales de Salud dijeron que se enviaron a analizar varias de las muestras porque se sospecha que también serían de Ómicron.

En Córdoba ya se detectaron 110 casos positivos relacionadas con fiestas de egresados de cuatro colegios y se aislaron en las últimas horas a 800 personas que participaron de las celebraciones, según confirmaron a Infobae desde el Ministerio de Salud de la provincia.

Investigan si este nuevo brote de coronavirus se originó por una viajera que volvió de los Estados Unidos y es hermana de uno de los estudiantes que egresaron y participó de la primera fiesta. Al no arribar desde el continente africano, la joven no estaba obligada a cumplir aislamiento.

En todos los casos, tanto los de Córdoba como el de Santa Fe, se originaron en personas que habían ingresado al país recientemente desde el exterior

El Laboratorio Central de Córdoba secuenció la mayoría de las muestras de los casos positivos y no resultaron compatibles con las principales variantes de circulación en la provincia (Delta, Manaos y Lambda) por eso, se espera la secuenciación genómica por parte del Instituto ANLIS Malbrán.

“Sólo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permiten decir que son compatibles con variante Ómicron. Desde Malbrán nos anticipan que, al igual que en el caso del brote en Colonia Caroya y Jesús María, es casi seguro que se ratifique en sus pruebas”, dijo el Ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, al diario La Voz.

Por este caso, aparentemente originado por una viajera de los Estados Unidos, y el de otro hombre procedente de Dubái, la provincia de Córdoba va a solicitar, en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), exigir aislamiento a todas las personas que ingresen al país desde el exterior, no sólo desde África.

“Hemos tenido ya un caso de un viajero de Dubai, ahora sería de una persona que la trajo de Estados Unidos. Lo que estamos planteando es que para todos los que ingresen al país se aplique un aislamiento de cuatro días, que es el tiempo en el que en su mayoría los casos se positivizan, luego de traer un PCR de no más de 72 horas negativo”, dijo Cardozo. “Es impresionante la velocidad de transmisión de esta variante, no la habíamos visto con Delta”, agregó.

