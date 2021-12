Las 5 claves que explican la llegada de Ómicron a la Argentina

La variante Ómicron ya está presente en Argentina y en otros 56 países del mundo (Getty)

Desde hace tres semanas que el coronavirus tiene una nueva cara más amenazante llamada Ómicron, la variante del SARS-CoV-2 detectada por primera vez en Sudáfrica el 24 de noviembre.

Apenas 48 horas después, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la caracterizó como variante de preocupación directamente, sin perder tiempo en posicionarla como variante de interés, debido a la gran cantidad de mutaciones que tenía respecto al virus original surgido en Wuhan, China, hace exactamente dos años. Esta designación como “variante de preocupación” ha sido utilizada solo para cuatro variantes anteriores (Alfa, Beta, Gamma, Delta) entre miles de variantes observadas en la evolución del SARS-CoV-2.

“Esta variante tiene una gran cantidad de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes. La evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante, en comparación con otros COV (variante de preocupación). Esta variante se ha detectado a tasas más rápidas que los aumentos repentinos de infección anteriores , lo que sugiere que puede tener una ventaja de contagios y por ello, de crecimiento”, afirmó la OMS en un comunicado esta semana.

Mientras la variante Delta ya es dominante en la Argentina, como también en el resto del mundo, la llegada de Ómicron al país impone nuevos desafíos sanitarios a las autoridades nacionales y a cada una de las 24 jurisdicciones del país (provincias y CABA).

Antonio Raúl De los Santos Presidente de la Academia Nacional de Medicina, afirmó a Infobae que “ahora lo que hay que hacer es seguir manteniendo el distanciamiento social, usar el barbijo y cumplir las pautas de vacunación completas, que ahora son 3 dosis de vacunas”.

“ Todo lo que hay que hacer respecto al coronavirus, sea la variante Delta, Ómicron o la que venga en un futuro se resume en la prevención y en mantener las medidas de cuidado , como así también la alta vacunación. El contagio viene con el contacto, no con la variante nueva. También es necesario aumentar la cantidad de hisopados y no solamente hisopar a quien tiene síntomas”, señaló el experto.

“ Ómicron es la repetición de la historia del coronavirus. Delta parecía que era un demonio hasta que llegó y ahora es predominante en el país. Ómicron será lo mismo . Y luego va a aparecer otra. Hoy estamos mucho peor que hace 4 meses. El virus no reconoce fronteras ni tiempos. Y la falta de cuidados y las aglomeraciones que vimos en los festejos de River en el Obelisco o en Plaza de Mayo el otro día nos muestra que la consecuencia obligada será ver más contagios”.

Ómicron es la repetición de la historia de mutaciones del coronavirus.

Las 5 claves de Ómicron en Argentina

1- Velocidad de transmisión y llegada al país

Tan solo seis días después de notificada la nueva variante en Sudáfrica, Ómicron llegaba a la Argentina. El 30 de noviembre, un argentino oriundo de San Luis, que había estado de viaje por Sudáfrica, regresó al país y se sometió a un PCR, con resultado negativo. A los pocos días se enteró que un allegado en Sudáfrica había dado positivo y se realizó un nuevo test que mostró compatibilidad con la nueva variante. El 5 de diciembre se confirmó su diagnóstico con el linaje detectado en Sudáfrica . La persona, que no presentó síntoma alguno, fue aislada junto a sus contactos estrechos: su mujer, sus dos hijos y el remisero que lo trasladó desde el aeropuerto, que hasta ahora no reportaron estar contagiados luego de los exámenes PCR a los que se sometieron.

En cuanto a los cuatro contagios en Córdoba, todos están vinculados a un viajero llegado de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que ingresó al país el 2 de diciembre con su familia. Sus pruebas PCR dieron negativo al llegar a Ezeiza. Pero luego el viajero comenzó con síntomas el sábado 4 de diciembre, estando ya en la provincia de Córdoba. Hasta el momento se constataron que tres casos relacionados también son positivos por la nueva variante y otros 4 están en estudio.

Los 4 casos confirmados como variante Ómicron en Córdoba son de la localidad Colonia Caroya Las autoridades confirmaron que todos se encuentran en buen estado de salud.

En Santa Fe, en tanto, se analiza a una viajera procedente de Estados Unidos con una secuenciación parcial compatible con Ómicron.

“ Ómicron contagia más rápido, es muy probable que las vacunas sirvan sobre todo para los casos graves y si genera cuadros más graves, todavía no lo podemos saber ”, dijo el doctor Javier Farina, infectólogo y miembro del comité de expertos que asesora a Gobierno Nacional.

La variante Ómicron presenta 32 mutaciones en la proteína S (Getty)

2-Zona geográfica procedente

Cuando Sudáfrica notificó el hallazgo de la nueva variante, también detectada días antes en Botsuana, casi inmediatamente varios países del mundo impusieron un bloqueo aéreo en varios países africanos. Pero el virus ya estaba expandido en el mundo, principalmente en Europa. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), que espera que Ómicron se convierta en la variante dominante en la UE con más del 50 % de los casos entre enero y marzo de 2022, ya detectó casos de Ómicron en 23 países de la Unión Europea.

El primer caso en llegar a la Argentina fue de un hombre que estuvo en Sudáfrica, pero llegó al país vía Estados Unidos. Juan Talla, jefe del Laboratorio de Salud Pública Dalmiro Pérez Laborda de la provincia de San Luis, señaló que el hombre se encuentra aislado y nunca manifestó síntomas de COVID-19. El hombre siguió todos los protocolos y se aisló en su casa desde que llegó después de haber estado en Sudáfrica. Ejerció una “buena responsabilidad ciudadana: ya estaba vacunados y se contactó para que lo hisopen. La verdad que es un caso digno para destacar”, reconoció Talla.

Los cuatro contagios de Córdoba en cambio, por el momento no tienen conexión con Sudáfrica. El caso índice se trata de una persona que regresó de viaje con su familia hace 10 días, el 2 de diciembre, procedente de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, desembarcando en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza con test de antígeno negativo al arribo. La persona comenzó con síntomas el sábado 4 de diciembre, estando ya en la provincia de Córdoba.

El Instituto Malbrán está secuenciado muestras sospechosas de Ómicron (REUTERS/Gaelen Morse)

3- Aislamientos luego de la detección positiva

Respecto al primer caso de Ómicron en el país, el hombre que había estado en Sudáfrica, regresó al país el 30 de noviembre procedente de EEUU. Se realizó test de PCR previo al viaje de regreso a Argentina según los protocolos establecidos, con resultado negativo. Se realizó también al arribo un test de antígenos para SARS-CoV-2 en Aeropuerto Internacional de Ezeiza, también con resultado negativo. Luego, se trasladó en un remise desde el Aeropuerto de Ezeiza hasta San Luis, y había entrado en aislamiento como viajero por arribar desde Sudáfrica, según la normativa actual. También entraron en aislamiento las tres personas con las que convive.

“Tanto el paciente como su familia han demostrado una responsabilidad extrema en el cuidado de prevención. Hicieron todo lo que se indica hoy para la situación de viajeros”, reconoció a Infobae la la directora nacional de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, Analía Rearte.

En el caso del viajero procedente de Dubái junto a su familia, no se realizó aislamiento inmediato al llegar al país porque no arribo desde un país del sur de África, única zona con requisito de aislamiento según la normativa actual. El viajero llegó el 2 de diciembre, y hasta no presentar síntomas el 4 de diciembre, participó de diversas actividades sociales. Por eso, hay tres contagiados y otros cuatro en estudio, todos contactos estrechos.

Poco movimiento en el Aeropuerto de Ezeiza, lugar por donde ingresó Ómicron

4-Estado de salud

Todos los casos confirmados por la variante Ómicron se encuentran en buen estado de salud y no necesitaron asistencia médica o internación.

Pablo Bonvehí, jefe de la Sección Infectología y Control de Infecciones en CEMIC indicó a Infobae que “ respecto a los síntomas reportados, se describen como leves. Pero los datos provienen de pacientes jóvenes y esto no refleja el espectro completo de lo que produce esta variante. Se observaron síntomas gripales habituales y leves”.

En general los síntomas reportados a nivel mundial son bastante similares a los que provocan las otras variantes, aunque en la mayoría de los casos detectados se ha observado que no presentaban pérdida de gusto ni olfato ni dificultad para respirar. Además, ninguno de los contagiados con Ómicron en todo el mundo tuvo que ser internado o ha fallecido. Sin embargo los expertos aclaran que las cifras de contagiados con la nueva variante deben evaluarse con precaución, ya que el número de casos confirmados es demasiado bajo para comprender si el espectro clínico de la enfermedad de Ómicron difiere del de las variantes detectadas previamente.

Los expertos afirman que hay que completar los esquemas de vacunación y hasta aplicar una tercera dosis (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

5-Preocupación de los científicos

La secuenciación genética efectuada a la nueva variante mostró que portaba una gran cantidad de mutaciones preocupantes. B.1.1.529 tiene más de 50 mutaciones en su genoma respecto a la secuencia original de Wuhan, 32 de ellas en la región de la proteína S.

Nueve mutaciones aparecen en otras variantes Alfa, Beta, Delta, Gamma. Once son nuevas. Quince mutaciones están en la zona de unión al receptor (RBD) y algunas (N440K, S477N, Q498R) y podrían influir en su capacidad de infectar células. Otras pueden afectar a la transmisibilidad (H655Y, N679K, P681H), y las hay que pueden causar cambios en la proteína y afectar a su reactividad con los anticuerpos.

Para los especialistas, más que el número de mutaciones, lo que conviene analizar es el efecto que pueden tener todas juntas. Una cosa es la mutación en el genoma y otra muy distinta el efecto que pueda tener en la biología del virus. El efecto no tiene por qué ser acumulativo, pueden darse fenómenos de compensación: el efecto de una mutación puede compensarse con el de otra. Pero esta variante acumula mutaciones que se han relacionado con un posible escape inmunológico y un posible aumento de la transmisibilidad.

Para la doctora Cristina Freuler, médica infectóloga, jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán, todos los virus mutan y sólo pueden hacerlo cuando se replican: “Las mutaciones de un virus pueden tener muchos alcances. Inclusive puede mutar para terminar destruyéndose ”.

Y agregó: “En el caso de Ómicron, se reconoció una gran cantidad de mutaciones que preocupan a los científicos. Con 32 mutaciones, preocupa que sea tan imprevisible el resultado de las mismas. El gran miedo es que la proteína S o pico esté tan modificada que las vacunas no puedan contrarrestarla. El coronavirus en sí mismo siempre ha mostrado una gran transmisibilidad”.

