La Ciudad de Buenos Aires no exigirá el pase sanitario para trámites en organismos públicos

“Estamos en un promedio de 380 a 390 casos por día en la ciudad” indicó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós

La Ciudad de Buenos Aires va a adherir a la normativa que establezca el pase sanitario del Gobierno Nacional, pero no exigirá pase sanitario para ingresar a organismos públicos ni para hacer trámites en dependencias oficiales municipales , así lo informó hoy el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en su habitual conferencia de prensa semanal sobre la situación epidemiológica.

Esta decisión contrasta con la adoptaba por la provincia de Buenos Aires, donde desde el 21 de diciembre se solicitará el “Pase Libre con Vacuna” para hacer trámites en todos las oficinas y dependencias provinciales.

Consultado sobre los alcances del futuro pase sanitario, Quirós explicó: “Al día de hoy en la Ciudad se requiere la condición de la doble dosis para espectáculos masivos y boliches bailables, con un mecanismo de control local, a partir de esta decisión del Gobierno Nacional nosotros vamos a acompañar la normativa nacional para que no haya diferencias en la implementación ”.

Respecto a cómo va controlarse el pase sanitario, Quirós explicó que se utilizará “la metodología y la aplicación del Gobierno Nacional de la app Mi Argentina” y remarcó que “no se va a cambiar significativamente el alcance” de lo que hoy se implementa en territorio porteño.

“Ninguno de esos lugares requiere pase sanitario”, afirmó el ministro de Salud porteño en referencia a los organismos públicos de la Ciudad y los trámites en dependencias estatales del Gobierno de la Ciudad.

Por otra parte, consultado sobre la convocatoria oficialista a la Plaza de Mayo esta tarde por el Día de la Democracia, Quirós expresó: “Hay que respetar las expresiones populares, pero también los protocolos vigentes y mantener el uso del barbijo. Todas las expresiones deben ser respetadas. Les pedimos a todos que hagan el mayor esfuerzo, sobre todo a los organizadores y a las personas que facilitan la llegada de las personas a los lugares en donde se encuentran”

Pase sanitario estricto en la provincia de Buenos Aires

Desde el 21 de diciembre la provincia de Buenos Aires exigirá "Pase Libre de Vacunas" para trámites públicos ante organismos provinciales y gubernamentales y para privados en lugares cerrados (Prensa Gobernación PBA )

Es lunes, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, anunciaron que a partir del 21 de diciembre en la provincia de Buenos Aires los mayores de 13 años deberán presentar el “Pase Libre con Vacuna” para asistir a eventos masivos pero también para realizar actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en lugares cerrados.

La misma obligación correrá para trámites públicos ante organismos provinciales y gubernamentales y para privados en lugares cerrados . Asimismo, los trabajadores que realicen atención al público, en entidades públicas o privadas, también están alcanzados por la medida.

Para acceder a esos lugares en territorio bonaerense se les pedirá a las personas el certificado correspondiente que puede llevarse de forma física (es el carnet que se otorga en los vacunatorios) o digital (para ello, es necesario bajar al celular las apps Mi Argentina o Vacunate Buenos Aires). Los que quieran utilizar el cartón o la credencial plástica que otorgan los centros de vacunación pueden hacerlo sin la necesidad de bajar la app al celular.

“Sigue la experiencia de muchos países: Francia, Italia, Israel, la ciudad de Nueva York, Suiza, Alemania, Portugal, España y aquí en Argentina se han tomado medidas similares en Tucumán y Salta”, explicó Kicillof durante la conferencia de prensa.

En cuanto a cómo será controlado el pase sanitario en la provincia, Enio García, jefe de Asesores Ministerio de Salud PBA explicó en declaraciones radiales: “En los lugares públicos el control es del Estado, en los eventos privados el control es de los privados. En algún momento no se podía hacer eso porque las vacunas no llegaban. Hoy estamos con vacunación libre; no hay excusa“.

