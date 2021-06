Día Mundial del Donante de Sangre: por la pandemia, disminuyó un 80%

Ocho de cada diez habitantes del país necesitarán, en algún momento de su vida, una transfusión de sangre (REUTERS)

La donación de sangre es un procedimiento voluntario que puede ayudar a salvar la vida de otras personas. Aceptas que te extraigan sangre para que puedan dársela a una persona que necesita una transfusión sanguínea.

Cada año millones de personas necesitan transfusiones sanguíneas. Algunas personas requieren una transfusión sanguínea durante una cirugía. Otras dependen de esta luego de sufrir un accidente o debido a que padecen una enfermedad que requiere componentes sanguíneos. Las donaciones de sangre hacen que todo esto sea posible. La sangre humana no puede reemplazarse; todas las transfusiones usan sangre de un donante.

Ocho de cada diez habitantes del país necesitarán, en algún momento de su vida, una transfusión de sangre. Es por esto que es fundamental que haya sangre disponible. Y la primera razón por la que la gente dona es por pedido directo de algún familiar o amigo. Atravesada por la pandemia de COVID-19, la Argentina vio disminuida la capacidad de donantes en un 80%.

“La pandemia trajo aparejadas diferentes razones por las cuales ha bajado la donación de sangre, en algunos casos a niveles muy preocupantes”, advierte la doctora Susana Anhel, jefa bioquímica de la Fundación Swiss Medical.

Entre esas dificultades, se encuentra la imposibilidad o dificultad “para realizar colectas externas en empresas, dada la modalidad de teletrabajo y la restricción de ingreso de personal externo en aquellas empresas que continuaron con la presencialidad reducida de sus empleados”, comenta la bioquímica y agrega, “además, los casos de aislamiento por contagios de Covid + y de sus contactos estrechos, la dificultad de traslado y el temor al contagios hicieron más complejo el panorama”.

La donación de sangre es segura

Se utilizan equipos nuevos, estériles y desechables para cada donante (Reuters)

Se utilizan equipos nuevos, estériles y desechables para cada donante, por lo que no hay riesgos de contraer una infección de transmisión hemática al donar sangre.

Si eres un adulto sano, generalmente puedes donar una pinta (1/2 litro) de sangre sin poner en peligro tu salud. Dentro de las 24 horas siguientes a la donación de sangre, el cuerpo reemplaza los líquidos perdidos. Y después de varias semanas, el cuerpo reemplaza los glóbulos rojos perdidos.

Cómo prepararse

Requisitos de elegibilidad

Para ser elegible para donar sangre, plasma o plaquetas, debes cumplir los siguientes requisitos:

- Gozar de buena salud.

- Tener, por lo menos, 16 o 17 años, según las leyes del estado donde vives. Algunos estados permiten que los menores de edad donen con el permiso de los padres. Si bien no existe un límite de edad máxima, las políticas pueden variar según los distintos centros de donación.

- Pesar al menos 50 kg.

- Pasar las evaluaciones físicas y de antecedentes de salud.

Los criterios de elegibilidad varían levemente según los distintos tipos de donación de sangre y los centros. Averigua las especificaciones en tu centro de donaciones local.

Alimentos y medicamentos antes de la donación de sangre:

Beber abundante agua antes de la donación (Getty)

- Duerme lo suficiente la noche anterior a la donación.

- Come alimentos saludables antes de tu donación.

- Antes de donar, evita los alimentos grasos, como hamburguesas, patatas fritas o helado. Las grasas que aparecen en la sangre por muchas horas después de ingerir alimentos grasos pueden afectar los análisis que se realizan a toda la sangre donada en busca de infecciones.

- Bebe 473 ml extras de agua y otros líquidos antes de la donación.

- Si eres donante de plaquetas, recuerda que no debes tomar aspirinas los dos días previos a la donación. De lo contrario, puedes tomar tus medicamentos usuales según lo recetado.

- Debido al riesgo de infecciones de transmisión hemática, no todas las personas pueden donar sangre.

- Antes de donar sangre, te pedirán que completes una historia clínica confidencial que consta de preguntas directas acerca de ciertos comportamientos asociados con un mayor riesgo de infecciones hemáticas (infecciones transmitidas por la sangre). Toda la información proveniente de esta evaluación se mantiene estrictamente confidencial.

- También te realizarán una breve exploración física, que incluye controlar la presión arterial, el pulso y la temperatura. Se toma una pequeña muestra de sangre con un pinchazo en el dedo que se utiliza para verificar el nivel de hemoglobina (el componente que transporta el oxígeno en la sangre). Si la concentración de hemoglobina es normal, y si cumples con todos los otros requisitos de detección de enfermedades, puedes donar sangre.

Durante el procedimiento

Se coloca una nueva aguja estéril en una vena del brazo. La aguja se une a una sonda plástica delgada y a una bolsa para sangre (Reuters)

Te acuestas o te sientas en una silla reclinable con el brazo extendido sobre un apoyabrazos. Te colocan un brazalete para tomar la presión arterial o un torniquete alrededor del brazo para que las venas estén más llenas de sangre. Esto hace que las venas se identifiquen mejor para insertar la aguja en ellas, y, además, sirve para que la bolsa de sangre se llene más rápido. Después se limpia la piel del lado interno del codo.

Se coloca una nueva aguja estéril en una vena del brazo. La aguja se une a una sonda plástica delgada y a una bolsa para sangre. Una vez que la aguja está colocada, cierras con fuerza el puño varias veces para aumentar el flujo de sangre por la vena. Al principio la sangre se recoge en tubos para análisis. Una vez que recolectaron estos tubos, se deja llenar la bolsa con sangre, aproximadamente una pinta (470 ml). La aguja permanece colocada unos 10 minutos. Cuando se completa, se retira la aguja, se coloca un pequeño apósito sobre el sitio de la aguja y se envuelve el brazo con un vendaje.

La aféresis es otro método de donación de sangre cada vez más frecuente. Durante la aféresis, se extrae sangre de un brazo y se bombea a través de una máquina que separa un componente específico, por ejemplo las plaquetas. El resto de la sangre se devuelve al circuito a través de una vena del otro brazo. Este proceso permite recolectar una cantidad mayor de un determinado componente. Lleva más tiempo que una donación de sangre estándar, habitualmente entre una y dos horas.

Después del procedimiento

Si sientes dolor en el brazo, toma un analgésico como el paracetamol (Reuters)

Después de donar sangre debes sentarte en un lugar de observación, donde descansas y comes un tentempié liviano. A los 15 minutos ya podrás irte. Después de la donación de sangre:

- Durante uno o dos días bebe más líquidos.

- Evita la actividad física extenuante o levantar cargas pesadas durante las próximas cinco horas.

- Si te sientes aturdido, recuéstate con los pies levantados hasta que se pase esa sensación.

- Mantén la venda sobre el brazo y deja secar durante cinco horas.

- Si presentas sangrado después de sacar la venda, haz presión sobre el sitio y mantén el brazo levantado hasta que se detenga el sangrado.

- Si hay sangrado o hematomas debajo de la piel, aplica una compresa fría sobre el área en forma periódica, durante las primeras 24 horas.

- Si sientes dolor en el brazo, toma un analgésico como el paracetamol. Evitá tomar aspirinas o ibuprofeno durante las primeras 24 a 48 horas después de la donación.

- Comunícate con el centro de donación de sangre o con tu médico si olvidaste informar algún dato de salud importante antes de donar o si tuviste algún problema o requeriste atención médica después de donar sangre.

También deberías llamar al centro en los siguientes casos :

- Si sigues sintiéndote con nauseas, aturdido o mareado después de descansar, comer y beber.

- Si adviertes un bulto elevado, si continúa el sangrado o el dolor en el sitio donde se insertó la aguja cuando retiras el vendaje.

- Si sientes dolor o un hormigueo en la parte inferior del brazo, hasta los dedos.

- Si te enfermas con signos y síntomas de un resfrío o de influenza, por ejemplo fiebre, dolor de cabeza y dolor de garganta, dentro de los cuatro días posteriores a la donación de sangre. Las infecciones bacterianas se pueden transmitir a través de la sangre transfundida a otra persona, por lo tanto es importante que el centro de donación de sangre sepa si te enfermaste, de esta manera la sangre no se utilizará.

Resultados

El factor Rh se refiere a la presencia o a la ausencia de un antígeno específico (Reuters)

Se analizará tu sangre para determinar el tipo de sangre (que se clasificará en A, B, AB u O) y el factor Rh. El factor Rh se refiere a la presencia o a la ausencia de un antígeno específico (una sustancia capaz de estimular una respuesta inmunitaria) en la sangre. Se te clasificará como Rh positivo o Rh negativo, lo que significa que tienes el antígeno o que no lo tienes. Esta información es importante, ya que tu tipo de sangre y tu factor Rh deben ser compatibles con el tipo de sangre y el factor Rh de la persona que recibe tu sangre.

Además, tu sangre se analizará para detectar enfermedades de transmisión hemática, como hepatitis, VIH y sífilis. Si los resultados de estas pruebas son negativos, la sangre se distribuye para su uso en hospitales y clínicas. Si alguna de estas pruebas arroja un resultado positivo, el centro de donación te lo informará, y tu sangre se descartará.

Mitos sobre la donación voluntaria de sangre

- La donación engorda: FALSO

- Una vez que donás tenés que hacerlo siempre: FALSO

- Mi sangre es demasiado común: FALSO. Es entonces del grupo sanguíneo que más gente tiene y por lo tanto requiere

- Tomo medicación: FALSO. Hay un listado de medicamentos con los que no se puede donar, pero con la mayoría no hay problemas. Hay listados en las páginas web de los Bancos de Sangre y también de la Dirección Nacional de Sangre que se pueden consultar para ver si son aptos o no, de la misma manera se informa sobre enfermedades preexistentes.

- Soy diabético: FALSO. Se puede donar si no es insulinodependiente

- Soy hipertenso: FALSO. Se puede donar si está controlado. La medicación no impide la donación

- Tuve Covid-19: FALSO. Se puede donar después de los 28 días del alta médica

- Tuve Hepatitis A: FALSO. Nuestras normas dicen que puede donar si la tuvo antes de los 11 años

Bonus track

La Dirección del Hospital El Cruce de Florencio Varela para este lunes 14 de junio organizará una serie de acciones, la principal será una Colecta de Sangre al aire libre, en el Punto HEC, que se encuentra ubicado en los jardines del Hospital. Además se festejará los 10 años del Club del Donante. Esta colecta c ontará con el apoyo solidario del cocinero y dueño de Café San Juan de San Telmo “Lele Cristóbal” quién prepararán chocolate caliente para las y los donantes de sangre.

Con esta iniciativa queremos homenajear a las y los donantes de sangre que se acerquen ese día de manera solidaria y altruista. Les ofreceremos una taza de chocolate caliente y churros donados por El Topo y el refrigerio donado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Dirección Nacional de Sangre y Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación.

Se invita a toda la comunidad a participar de la Colecta de Sangre que será organizada por el Servicio de Medicina Transfusional del HEC respetando los protocolos vigentes 2021. Además asistirán las y los promotores de la donación de sangre, los voluntarios y voluntarias de la UNAJ a los voluntarios que integran el Club del Donante del HEC.

