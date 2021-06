Medicina de simulación, Data Science y aprendizaje autónomo: el futuro de la Salud en un innovador encuentro digital solidario

Fundación Garrahan y LiderLatam dieron inicio al seminario Transformación y Adaptación de los Sistemas de Salud: una Visión de Futuro (Foto: Getty Images)

LiderLatam y la Fundación Garrahan dieron inicio al encuentro académico Transformación y Adaptación de los Sistemas de Salud: Una visión de futuro, evento con fines educativos y solidarios realizado este jueves 3 de junio en su primera edición y cuya segunda jornada se llevará a cabo el 10 de junio.

Teniendo en cuenta que la pandemia ha desafiado a los sistemas de salud a practicar un liderazgo que sea al mismo tiempo transformador y adaptativo, transformador, porque se necesita cambiar los criterios de liderazgo y ciudadanía; adaptativo porque un cambio sustentable exige el desarrollo de nuevas habilidades que generen nuevas culturas sanitarias en nuestras organizaciones y en la sociedad global, diferentes expertos pioneros en la innovación en el sector médico compartieron sus experiencias para transformar al sector.

En esta primera jornada, Francisco Gutierrez y Gabriel Novack, líderes latinoamericanos y profesionales de la salud con prestigio internacional dieron su visión en el marco de una oportunidad única de aprendizaje y networking, con encuentros sincrónicos y asincrónicos online, a beneficio de Fundación Garrahan.

“Formar líderes y transformar los Sistema de Salud implica respetar el aporte de todas las personas y darles oportunidades concretas de crecimiento y pensamiento creativo, rompiendo los límites de todos los paradigmas pre establecidos”, aseguró a Infobae Silvia Kassab, directora ejecutiva de Fundación Garrahan.

El doctor en medicina y profesor Francisco Gutierrez, líder de medicina y salud en Citana Education y profesor Latin American Healthcare Executives Program Harvard T. H. Chan School of Public Health, desde Washington DC, Estados Unidos, fue el primer especialista en exponer y se refirió a la crisis del capital humano en la pandemia y a la formación de nuevos recursos como estrategia de futuro.

Gutierrez dio inicio a su participación en el seminario con una reflexión sobre cómo la enfermedad de COVID-19 evidenció fracturas antiguas en los sistemas de salud creando respuestas inadecuadas y una crisis sin precedentes. El proceso de cambio en salud es frecuentemente de tipo conservador y tradicional resistente a la innovación. Sin el enorme aporte científico traído por las nuevas vacunas, el camino sería aún más sombrío.

“ No podemos hablar del sistema de salud sin referirnos al sistema educativo . Uno y otro se necesitan, generan la demanda de fuerza de trabajo y a la vez la suministran”, explicó Gutiérrez y se preguntó: “¿Hemos perdido el tiempo? Siempre consideré a la industria de la salud como conservadora y tradicional, lenta en transformarse, que tarda, piensa demasiado en las innovaciones, se queda atada a las tradiciones, mantiene una jerarquía sin igualdad y no da lugar a los cambios; este ha sido uno de los grandes problemas del sector”, advirtió.

De acuerdo al experto, con la pandemia por COVID-19 se cambió la manera de decir adiós y los profesionales de la salud “fueron desafiados a todas sus competencias de formación profesional y experiencia y de un día para el otro tuvo que aprender a ayudar a un paciente a decirle adiós a un familiar por videollamada, pronto a morir por la enfermedad pandémica”. Es decir tratar a los pacientes y a sus familiares de una forma diferente.

“Todos nos volvimos expertos, aparecieron de todos lados epidemiólogos ‘de silla’, y parte del lenguaje médico pasó a ser conocido por parte de la población, pero sin embargo la parte científica de saber en profundidad los conceptos no ha sido podido comunicar de manera adecuada por parte nuestra, y han surgido teorías anticiencia y antivacunas, gente sin bases para opinar y decir cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Cómo es posible que no tengamos esas bases científicas que le permitan entender a las personas entender de parte de nosotros profesionales lo que está pasando con su cuerpo y lo que sucede con esta enfermeda?”, advirtió en modo de autocrítica Gutierrez. Y respondió: “Es porque en nuestras escuelas de formación están educando de una forma muy tradicional aún, clásica y sin integrar materias y contenidos”.

En la segunda parte, el doctor Gutierrez, mirando al futuro, describió lo que será necesario para transformar y rediseñar la formación del capital humano en salud, rompiendo moldes antiguos y ampliando la visión que hoy existe sobre qué tipo de profesionales trabajan para los sistemas de salud. Es una visión que precisa ser transformadora y pronta para poder enfrentar futuras crisis de salud y eliminar las secuelas de esta pandemia.

“ Existen 5 niveles de integración : de los campos de conocimiento, entre las partes clínicas y profesionales, de las materias de salud y enfermedad y una perspectiva de una sola salud o one health”, precisó el especialista.

“¿Qué se nos viene por delante? ¿Es el tratamiento de una enfermedad desde una perspectiva biológica o es el problema de la salud mental que tenemos? Ahí entramos con la integración detrás del cuidado. Las facultades y escuelas deberían trabajar de una forma interprofesional, que la perspectiva debe ser la interacción entre los profesionales de la salud y las redes familiares y sociales. La integración es la clave y hay que empezar por cambiar los currículos de las carreras de medicina”, aconsejó Gutiérrez.

Una herramienta básica para generar este cambio según el experto en salud pública es la medicina de simulación , que consiste en situar a un estudiante en un contexto que imite algún aspecto de la realidad y en establecer, en ese ambiente, situaciones o problemas similares a los que deberá enfrentar con individuos sanos o enfermos, de forma independiente, durante las diferentes prácticas clínicas.

Francisco Gutiérrez es el jefe de Medicina y Salud de Cintana Education, y es profesor del programa Latinoamericano de Ejecutivos del Cuidado de la Salud de la Harvard T. H. Chan School of Public Health. Obtuvo su doctorado en Medicina y un MBA en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un Master en Finanzas de la Salud de Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health. Además, es miembro titular de la American Association for Physician Leadership y un famoso conferencista sobre innovación de la educación superior de los profesionales de la salud. Es profesor invitado en la Universidad de Harvard y en otros importantes centros universitarios del mundo.

En la segunda parte del seminario, Gabriel Novick, médico PhD, Director Médico Corporativo de Swiss Medical Group, docente de Tufts Medical School. Boston, MA, expuso sobre Data Science y transformación en Salud.

La pandemia ha catalizado el proceso de transformación exponencial que ya venía transitando el sector salud. El profesor Gabriel Novick abordó el desafío y las posibilidades que la ciencia de datos abre ante nosotros . Desde el big data y la analítica avanzada a la inteligencia de las cosas y las redes sociales como fuente de información para la gestión clínica, el universo de datos se presenta como un nuevo contexto. Con esta perspectiva, se explorarán nuevas posibilidades, nuevos dilemas y controversias y a su vez, las nuevas competencias que el futuro demandará a los profesionales del sector salud en todos sus ámbitos.

“Todos somos prototipos”, comenzó explicando Novack, y amplió: “debemos pensar en nuestra tentación de apoyarnos en nuestras experiencias”, citando una de sus experiencias en un laboratorio de computación cognitiva.

Según el experto, “la telemedicina evolucionó dramáticamente desde 2019 a 2021 debido a la pandemia, y en esto la big data tuvo un protagonismo sumamente importante en este recorrido y camino transformador. En este contexto, hay tres grandes variables: el uso de la información, la conectividad y la portabilidad”. Es decir el acceso a la información, todos conectados con todos y con una posibilidad de tener los datos conmigo, es decir la portabilidad, en un marco de centralidad, “yo paso a ser el eje de mi propio ecosistema”.

A modo de conclusión, explicó que “existirán también datos que surjan del procesamiento de información por entes autónomos e inteligentes, que utlizarán el aprendizaje autónomo para perfeccionar procesos”.

Gabriel Novick, director médico de Swiss Medical Group, ha transitado igualmente las ciencias básicas, la actividad académica y la alta dirección en el ambiente público y privado tanto en los Estados Unidos como en la Argentina. Se recibió de médico en la Universidad del Salvador en la Argentina y luego obtuvo su PhD, Summa Cum Laude, en la Universidad Internacional de Florida, completando su formación con estudios de postgrado en Harvard, Oxford y en la London School of Economics. Durante el periodo 2009-2012, fue viceministro de Salud y subsecretario de Planificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliendo un rol destacado en la gestión de la pandemia H1N1. Actualmente es profesor de la División de Data Sciences de Tufts University y la Universidad Austral.

Jornada del jueves 10 de junio

El profesor Bernard Crump describirá los desafíos a los que el Sistema de Salud Nacional (NHS) de Inglaterra se ha tenido que enfrentar durante la pandemia del COVID-19, y las formas en las que el Sistema ha respondido. Discutirá extractos de investigaciones en las que ha participado durante el último año, una haciendo foco en las formas en la que los hospitales utilizaban métodos de mejora de la calidad para encauzar su atención y respuesta a la crisis. La segunda explorará los caminos en que la salud digital ha sido implementada para brindar un servicio y cuidado más seguro.

Bernard Crump enseña en la Universidad de Warwick, y dirige desde 2016 el Seminario para Líderes latinoamericanos de Salud que se realiza en Harris Manchester College, de la Universidad de Oxford. Estudió Medicina en la Universidad de Birmingham, y durante una década fue director de Salud Pública en South Birmingham y en Leicestershire, donde también se desempeñó como Deputy Chief Executive. En el 2005 fue designado como el primer CEO del Instituto para la Innovación y la Mejora Continua del NHS, que ha desarrollado una amplia gama de programas que sustentan la mejora de calidad para los servicios del NHS. Actualmente es profesor de Liderazgo Médico en la Facultad de Medicina de Warwick.

Para finalizar el evento, el profesor Jaime Arias se focalizará en las lecciones aprendidas en Latinoamérica durante la pandemia y el futuro de los sistemas de salud.

Arias hará una descripción de los efectos de la pandemia sobre la población, la economía, las familias, los negocios, el empleo y la producción, sobre el impacto social en los sectores más pobres de la población y finalmente, se mencionará el impacto político que ha llevado a movilizaciones masivas, fruto del largo confinamiento, el empobrecimiento general, el desempleo y la propuesta de una reforma tributaria que buscaba sostener fiscalmente el llamado ingreso solidario.

Describirá cómo ha sido la respuesta de los organismos de salud pública y de los servicios médicos, como del sistema de aseguramiento, de los recursos humanos de primera y segundas líneas. Cómo se afectó el seguimiento y control de las enfermedades crónicas y cuál ha sido el costo que para el sistema ha tenido la pandemia. Se culminará esta sección con una comparación de las respuestas de algunos países que representan las diferentes regiones del globo.

La presentación terminará con algunas conclusiones, destacando las fallas y los aciertos de Colombia, para continuar con comentarios de los participantes sobre cómo sus países han dado manejo a las medidas frente al Covid-19 y con una discusión sobre las lecciones aprendidas.

Jaime Arias es rector de la Universidad Central de Colombia, ha ejercido a lo largo de su carrera cargos académicos, ejecutivos y políticos. Fue secretario de Salud de Bogotá, ministro de Educación y ministro de Salud de Colombia, senador y presidente del Seguro Social. Ha sido consultor de Kellog Foundation, de OPS y OMS. Es doctor en Medicina por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en Medicina Comunitaria, Master en Salud Pública y Máster en Administración de Salud por la Universidad de Harvard, y Fellow Internacional para Asuntos Sociales por la Kellogg Foundation.

