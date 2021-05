Cómo será el encuentro virtual para líderes en salud de Latinoamérica con fines solidarios

Este encuentro virtual convoca a líderes latinoamericanos y profesionales de la salud a una oportunidad de aprendizaje y networking

La pandemia ha desafiado a los sistemas de salud a practicar un liderazgo que sea al mismo tiempo transformador y adaptativo. Transformador, porque se necesita cambiar los criterios de liderazgo y ciudadanía; adaptativo porque un cambio sustentable exige el desarrollo de nuevas habilidades que generen nuevas culturas sanitarias en nuestras organizaciones y en la sociedad global.

Bajo esta premisa, LiderLatam, empresa formadora de profesionales de Salud, junto a las Universidades de Harvard y Oxford y la Fundación Garrahan, realizan el encuentro académico Transformación y Adaptación de los Sistemas de Salud: Una visión de futuro el 3 y el 10 de junio.

El mismo convoca a líderes latinoamericanos y profesionales de la salud a una oportunidad de aprendizaje y networking, con encuentros sincrónicas y asincrónicas online, a beneficio de Fundación Garrahan.

“Formar líderes y transformar los Sistema de Salud implica respetar el aporte de todas las personas y darles oportunidades concretas de crecimiento y pensamiento creativo, rompiendo los límites de todos los paradigmas pre establecidos”, aseguró Silvia Kassab, directora ejecutiva de Fundación Garrahan.

Los participantes podrán conocer e interactuar con docentes y ejecutivos de salud que trabajan en Estados Unidos, Gran Bretaña y América Latina. Todos ellos están dispuestos a compartir sus visiones y sus experiencias. Adoptando la filosofía de “todos enseñamos, y todos aprendemos”.

Los profesores a cargo de este seminario virtual son destacadas figuras de distintos sectores de la industria de la salud.

Jaime Arias, rector de la Universidad Central de Colombia, ha ejercido a lo largo de su carrera cargos académicos, ejecutivos y politicos. Fue secretario de Salud de Bogotá, ministro de Educación y ministro de Salud de Colombia, senador y presidente del Seguro Social. Ha sido consultor de Kellog Foundation, de OPS y OMS. Es doctor en Medicina por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en Medicina Comunitaria, Master en Salud Pública y Master en Administración de Salud por la Universidad de Harvard, y Fellow Internacional para Asuntos Sociales por la Kellogg Foundation.

Por su parte, Bernard Crump enseña en la Universidad de Warwick, y dirige desde 2016 el Seminario para Líderes latinoamericanos de Salud que se realiza en Harris Manchester College, de la Universidad de Oxford. Estudió Medicina en la Universidad de Birmingham, y durante una década fue director de Salud Pública en South Birmingham y en Leicestershire, donde también se desempeñó como Deputy Chief Executive. En el 2005 fue designado como el primer CEO del Instituto para la Innovación y la Mejora Continua del NHS, que ha desarrollado una amplia gama de programas que sustentan la mejora de calidad para los servicios del NHS. Actualmente es profesor de Liderazgo Médico en la Facultad de Medicina de Warwick.

Francisco Gutiérrez es el jefe de Medicina y Salud de Cintana Education, y es profesor del programa Latinoamericano de Ejecutivos del Cuidado de la Salud de la Harvard T. H. Chan School of Public Health. Gutiérrez obtuvo su doctorado en Medicina y un MBA en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un Master en Finanzas de la Salud de Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health. Además, es miembro titular de la American Association for Physician Leadership y un famoso conferencista sobre innovación de la educación superior de los profesionales de la salud. Es profesor invitado en la Universidad de Harvard y en otros importantes centros universitarios del mundo.

Por último, el doctor Gabriel Novick, director médico de Swiss Medical Group, ha transitado igualmente las ciencias básicas, la actividad académica y la alta dirección en el ambiente público y privado tanto en los Estados Unidos como en la Argentina. Se recibió de médico en la Universidad del Salvador en la Argentina y luego obtuvo su PhD, Summa Cum Laude, en la Universidad Internacional de Florida, completando su formación con estudios de postgrado en Harvard, Oxford y en la London School of Economics. Durante el periodo 2009-2012, fue viceministro de Salud y subsecretario de Planificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliendo un rol destacado en la gestión de la pandemia H1N1. Actualmente es profesor de la División de Data Sciences de Tufts University y la Universidad Austral.

ESTRUCTURA DEL CURSO ONLINE

1. Café Virtual con los directores del Curso

2. Acceso durante 4 meses a la Plataforma exclusiva para Alumni (participantes del curso), donde podrán compartir presentaciones personales, bibliografía y ver las grabaciones de los encuentros.

3. Material preparatorio.

4. Encuentros virtuales del 3 y 10 de junio, de 16.30 a 20.30 hs. (Arg). Comprenden clases de los docentes y videos testimoniales de lideres latino americanos sobre las fortalezas que descubrieron durante la pandemia y cuál será su estrategia para utilizar esas fortalezas en la transformación y adaptación de los sistemas de salud en el futuro.

5. Trabajos grupales entre los dos encuentros virtuales. Se asignarán equipos de trabajo para que desarrollen un encuentro exclusivo para discutir algún tema de interés en torno a las propuestas académicas del Seminario, y luego presentarlas a través de un video grabado.

6. Evaluación post seminario.

7. Pasar a formar parte de la comunidad Alumni LiderLatam, que desde hace 25 años reúne líderes en salud de todas partes de Latinoamérica.

PROGRAMA DE PRESENTACIONES

3 de Junio

17.00 - 18.30 hs. - Crisis del capital humano en la pandemia y formación de nuevos recursos como estrategia de futuro. Francisco Gutierrez

19.00 - 20.30 hs. Data Science y transformación en Salud. Gabriel Novick

Para esta clase se utilizará una segunda solapa de su navegador o un teléfono móvil para interactuar durante el encuentro.

10 de Junio

17.00 - 18.30 hs. - Innovación y mejora en contexto de Crisis; la experiencia de Reino Unido. Bernard Crump

18.30 - 19.00 hs. - DESAFÍO: PERSONALIDAD INCÓGNITA.

Le propondremos una forma diferente de acercarse a nuestra personalidad especial del evento. Para descubrir quién es, y luego interactuar con ella, deberá realizar preguntas en el transcurso del seminario.

19.00 - 20.30 hs. - Lecciones aprendidas en Latino America durante la pandemia y el futuro de los sistemas de salud. Jaime Arias

Para más información ingresar en la página del seminario.

