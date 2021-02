COVID-19: ¿Se puede optar por una vacuna específica?

Las personas recurren a los centros de vacunación contra el coronavirus de acuerdo a los planes estratégicos implementados por cada nación

La pelea por aprovisionarse de una vacuna es una disputa mundial, con sesgos geopolíticos más que sanitarios. Pero, aun así, la población disputa una carrera a contrarreloj. Las voces de los países más desarrollados, integrantes del G7, como Francia y el Reino Unido, están solicitando una distribución más equitativa en todo el mundo, planteada como una solución de salud pública, ante la pandemia del coronavirus que azota sin discriminar clases sociales, etnias, condiciones socio-económicas. Lo cierto es que vacunarse es la única herramienta contra el COVID-19, pero, en concordancia, es un bien preciado del que carecen más de 7.500 millones de personas.

La elección se complica por el hecho de que se supone que, justamente, no hay elección. No hay una opción privada en Gran Bretaña para ello. Las vacunas son compradas, distribuidas y desplegadas por el Servicio Nacional de Salud financiado por el estado, que atiende a todos, ricos y pobres, gratis en el punto de servicio, sin que quiera pasar por alto la cola o escoja cuál aplicarse. La política oficial del National Health Service (NHS) es aceptar lo que se ofrece o, como dijo su vocero: “Será Pfizer u Oxford en un sitio dependiendo de las entregas. Las personas pueden elegir su sitio preferido, pero no su vacuna “. El NHS es el servicio de salud que brinda cobertura universal y gratuita a 59 millones de personas en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Para el médico y exmiembro del Parlamento del Partido Laborista, Paul Williams, algunos pacientes declinaban las citas de Pfizer. Además, manifestó que pensaba que la preferencia se generó por el respaldo intimidante del primer ministro Boris Johnson al producto de cosecha propia “de nuestros brillantes científicos británicos”. Alternativamente, Oxford es una de las mejores universidades del mundo y el nombre por sí solo evoca una mezcla de emociones para los británicos, como orgullo, envidia, deseo y aversión.

Gran Bretaña autorizó la vacuna de Moderna, pero recibirá 17 millones de dosis una vez comenzada la primavera

Andrew Pollard, uno de los científicos que encabezó el equipo de vacunas de Oxford, dijo: “Personalmente, me gustaría tener cualquier vacuna que se ofrezca, porque lo más importante con la vacunación es tener la dosis en el brazo”. Pollard advirtió contra la fijación en números precisos en los primeros ensayos clínicos. “El problema con las pruebas, a menos que las ejecute cara a cara, realmente no se sabe si una cifra del 95 por ciento en la prueba y el 62 por ciento en la otra prueba significan lo mismo ”.

Para la co-autora de la vacuna de Oxford, Sarah Gilbert, “hubo días en los que simplemente no quería leer los periódicos porque era más un ataque a AstraZeneca, y realmente no entiendo por qué”. Dijo que los “resultados directos en el mundo real” comparando Pfizer y Oxford llegarán pronto en Gran Bretaña. “Entonces veremos cómo se ve”. De todas las vacunas desarrolladas en occidente, la entrada de Oxford-AstraZeneca ha sido la más acosada por la controversia. Un error de dosificación en los ensayos clínicos causó confusión sobre la eficacia. Los primeros ensayos tampoco incluyeron suficientes personas mayores de 65 años para demostrar que la vacuna protege a los ancianos, lo que llevó a varios países europeos a restringir el uso en ese grupo de edad, mientras que otros países la han aprobado o esperan más datos.

Pfizer anunció que la estabilidad de su vacuna cuando se almacena es desde -25 ° C a -15 ° C, temperaturas que se encuentran comúnmente en congeladores y refrigeradores

Gareth Greenslade, anestesiólogo y especialista en el manejo del dolor, que recibió la vacuna de Pfizer en el hospital en el que trabaja, mientras que su esposa, enfermera, recibió la vacuna de Oxford-AstraZeneca en un centro de vacunación en Bristol, dijo que esta vacuna es “bastante tradicional”, hecha de un virus del resfriado de chimpancé debilitado que lleva un fragmento de ADN para imitar la proteína de pico viral. “Entonces, desde el punto de vista de evitar que mueras, Oxford-AstraZeneca lo hace”, señaló Greenslade. Pero a él le gustaba imaginarse con la dosis de Pfizer, basada en la nueva biotecnología de ARNm: “Es una idea tan elegante enseñar a las células a producir una proteína inofensiva, y luego todo desaparece, pero el sistema inmunológico está ahí, como un resorte en espiral “.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, instó a los países a distribuir las dosis de coronavirus de manera más justa en todo el mundo

El suministro es un desafío y lo seguirá siendo. Una cuarta parte de la población ha recibido al menos una dosis de vacuna y los casos de coronavirus disminuyeron drásticamente. Sin embargo, Gran Bretaña tiene el número de muertos per cápita más alto de Europa durante el transcurso de la pandemia. El sistema de salud está colapsado ante la constante demanda. Al punto tal que los pacientes que necesitan cirugías de rutina se han incluido en listas de espera de un año.

La profesora de salud pública en la Universidad de Edimburgo, Linda Bauld, señaló que “a las personas a las que se les permitía seleccionar su vacuna preferida chocaba con el modelo británico de atención médica nacionalizada”. Aproximadamente una docena de países en europa también están evitando la vacunación de Oxford-AstraZeneca para las personas mayores de 65 años, señalando que los primeros ensayos no incluyeron suficientes voluntarios en ese grupo de edad para demostrar su efectividad.

