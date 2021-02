¿Qué pasa si mi segunda dosis de la vacuna se atrasa o anticipa?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU han actualizado su guía de vacunación - REUTERS/Amir Cohen/File Photo

La escasez de vacunas y las demoras en la distribución están obstaculizando los esfuerzos para frenar la pandemia del SARS-CoV-2. Por eso, algunos científicos han sugerido posponer las segundas inyecciones de vacunas de dos dosis para que haya más personas disponibles para que reciban sus primeras dosis.

El intervalo recomendado originalmente era de 21 días entre las dosis de la vacuna Pfizer y de 28 días para las inyecciones Moderna, las dos actualmente autorizadas en los EEUU. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU han actualizado su guía para decir que las personas pueden esperar hasta 42 días entre dosis, aunque la agencia todavía aconseja a las personas que se ciñan al esquema inicial.

Y los desarrolladores de la vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford, que está autorizada para su uso en el Reino Unido, sugieren que son posibles incluso períodos más prolongados, y afirman que su inyección funciona mejor cuando sus dosis están separadas por 12 semanas. Sus datos están redactados en un nuevo documento preimpreso, publicado antes de la revisión por pares. ¿Entonces cómo hacemos? ¿Cuánto tiempo podés hacer una sola toma y seguir a salvo? ¿Y qué sucede si la segunda inyección no está disponible a tiempo? Scientific American explora los posibles riesgos y beneficios de retrasar las dosis de la vacuna.

El estadio de los New York Mets, es hoy un improvisado vacunatorio en Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Dos y no una

Las vacunas están diseñadas para crear memoria inmunológica, lo que le da a nuestro sistema inmunológico la capacidad de reconocer y defenderse de los enemigos invasores incluso si no los hemos encontrado antes. La mayoría de las vacunas COVID provocan esta respuesta al presentar al sistema inmunológico copias de las proteínas de pico del nuevo coronavirus, que adornan su superficie como una corona.

“Las vacunas de dos inyecciones apuntan a obtener el máximo beneficio: la primera dosis prepara la memoria inmunológica y la segunda dosis la solidifica”, explica Thomas Denny, director de operaciones del Duke Human Vaccine Institute. “Puedes pensar en ello como un degradado”, agrega. Una dosis de la vacuna Pfizer puede reducir el riesgo de una persona promedio de contraer una infección sintomática en aproximadamente un 50 por ciento, y una dosis de la vacuna Moderna puede hacerlo en aproximadamente un 80 por ciento. Dos dosis de cualquiera de las vacunas reducen el riesgo en aproximadamente un 95 por ciento.

La agencia CDC actualizó su guía inicial después de recibir comentarios de que cierta flexibilidad podría ser útil para las personas, especialmente si existen desafíos para regresar en una fecha específica, dice la portavoz de los CDC, Kristen Nordlund. Si bien el Reino Unido recomienda el estiramiento de la dosis como una estrategia deliberada para obtener más primeros tiros en más brazos, los CDC lo sugieren como una opción para hacer que programar segundos tiros sea menos oneroso.

Los mayores son vacunados en Reino Unido en una amplia campaña sanitaria - REUTERS/Andrew Couldridge

En los EEUU, el lanzamiento de la vacuna ha sido dolorosamente lento: dos meses después de que se administraron las primeras inyecciones al público, solo alrededor del 3 por ciento de la población ha recibido ambas dosis de una vacuna. Y mientras los productores de vacunas luchan por mantenerse al día con la demanda, los expertos creen que son necesarios algunos compromisos para garantizar que las personas estén completamente vacunadas.

“Necesitamos tomar la mejor decisión con los recursos que tenemos”, dice Katherine Poehling, pediatra de Wake Forest Baptist Health, quien forma parte del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC. “Si hay una gran cantidad de vacunas, es posible que se adopte un enfoque diferente que si la vacuna es limitada ... Pero sí se necesita la segunda dosis”.

El coronavirus bajo el microscopio (NIAID)

Protegido hasta el vencimiento

Según datos de Pfizer y Moderna en los ensayos, la protección se activó aproximadamente 14 días después de la primera dosis, cuando la curva que mostraba el número de infecciones en el grupo no vacunado seguía oscilando hacia arriba mientras que la curva del grupo vacunado no. Para ambas vacunas, una sola inyección protegió a casi todo el mundo de una enfermedad grave y, como se señaló, fue aproximadamente 50 por ciento (Pfizer) u 80 por ciento (Moderna) efectiva para prevenir la COVID por completo. Aunque la mayoría de los participantes del ensayo recibieron su segunda vacuna el día 21 o 28, algunos esperaron hasta el día 42 o incluso más. Sin embargo, el número de valores atípicos es demasiado pequeño para sacar conclusiones definitivas sobre el impacto de prolongar el régimen de las dos dosis. Por ejemplo, de 15.208 participantes del ensayo que recibieron la vacuna Moderna, solo 81 (0,5 por ciento) la recibieron fuera del período recomendado.

“No tenemos la mejor ciencia, en este momento, para decir que estamos 100 por ciento cómodos con una dosis de refuerzo a los 35 o 40 días. Estamos cediendo a las preocupaciones de salud pública y la creencia de que cualquier cosa que podamos hacer ahora es mejor que nada”, precisó Denny.

Algunos expertos opinan que retrasar la segunda dosis podría generar variantes de coronavirus más resistentes - REUTERS/Bruno Kelly

Entonces, si las personas solo están parcialmente inmunizadas con una dosis, ¿ podría eso impulsar variantes de coronavirus más peligrosas ?

Esa es una preocupación real, según Paul Bieniasz, retrovirólogo de la Universidad Rockefeller. Al principio de la pandemia, hubo poca presión sobre el nuevo coronavirus para que evolucionara porque el sistema inmunológico de nadie estaba preparado contra la infección y el microbio tenía opciones fáciles. Pero ahora millones de personas se han infectado y han desarrollado anticuerpos, por lo que mutaciones que le dan al virus una forma de evadir esas defensas.están subiendo a la prominencia. “El virus evolucionará en respuesta a los anticuerpos, independientemente de cómo administremos las vacunas”, dice Bieniasz. “La pregunta es: ¿Aceleraremos esa evolución creando poblaciones de individuos con inmunidad parcial del tamaño de un país?”

Así como no terminar su ciclo completo de antibióticos podría ayudar a alimentar las bacterias resistentes a los antibióticos, no vacunarse completamente podría convertir su cuerpo en un caldo de cultivo para los virus resistentes a los anticuerpos. Pero Trevor Bedford, un biólogo computacional del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson que rastrea mutaciones virales, ha tuiteado que el ritmo de la evolución no solo está determinado por la debilidad o la fuerza del sistema inmunológico. También se ve afectado por la gran cantidad de virus que circulan en la población, escribió. Sin inmunizaciones generalizadas, la última cantidad, y la cantidad de variantes que podrían engendrar un virus más formidable, seguirá creciendo.

La vacuna de Moderna es aplicada masivamente en EEUU, junto con la de Pfizer - REUTERS/Lucy Nicholson

Existe una posiblidad de que el intervalo más largo entre ambas aplicaciones las torne más efectivas, pero no todas las vacunas COVID son iguales y el esquema de dosificación óptimo depende del diseño específico. Algunas vacunas se basan en tiras frágiles de material genético conocidas como ARNm, algunas dependen de ADN más resistente y otras usan fragmentos de proteínas. Estos núcleos se pueden llevar a una célula envuelta en una pequeña gota de lípido o en un virus de chimpancé inofensivo.

Dadas estas diferencias, Denny no se sorprende de que la vacuna Oxford-AstraZeneca basada en ADN se haya probado y se haya encontrado efectiva con un espacio de 12 semanas entre inyecciones. Eso es aproximadamente de tres a cuatro veces más largo que los intervalos recomendados de las vacunas Moderna y Pfizer basadas en ARNm. Con el tiempo, los investigadores pueden encontrar que los esquemas de dosificación que son ligeramente diferentes de los probados en los primeros ensayos clínicos son más efectivos.

