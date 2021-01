Mitos y verdades acerca de la urticaria crónica, una enfermedad que padecen 250 mil argentinos

La urticaria es una serie de ronchas rojas que pican, que resultan de una reacción de la piel

La urticaria crónica es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de ronchas, angioedema o hinchazón de la piel y una fuerte picazón . Los pacientes que la sufren destacan la incomprensión de su entorno como uno de los principales problemas y el diagnóstico puede tardar años en llegar.

Ronchas, hinchazón y mucha picazón. Aquellos que cuentan con un diagnóstico de urticaria crónica conocen bien los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, se estima que muchas personas alrededor del mundo sufren de la patología sin un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Allí reside la importancia de concientizar sobre la afección, y es por esto que desde la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) y la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) armaron una práctica guía de 10 puntos que todas las personas deberían saber, pensada por el doctor Pablo Moreno (MN 88030), especialista en alergia e inmunología y presidente de la AAAeIC y por el doctor Ariel Sehtman (MN 82978), dematólogo y presidente de la SAD.

Se considera que la afección es urticaria crónica si las ronchas se presentan por más de seis semanas y reaparecen con frecuencia durante meses o años

1- Los principales síntomas

¿Cómo saber si tengo urticaria crónica? Los principales síntomas de la urticaria son ronchas en la piel, picazón intensa, inflamación de labios o párpados, de lengua o genitales . Las ronchas se caracterizan por aparecer y desaparecer en la piel, lo que genera una sensación de que “se mueven” por el cuerpo.

Si estos síntomas aparecen durante seis semanas o más, hablamos de urticaria crónica, si el periodo de aparición de los síntomas es menor, hablamos de urticaria aguda.

2- ¿Por qué aparece?

La enfermedad puede ser provocada por un factor conocido, y en ese caso hablamos de urticaria crónica inducible . Es decir que los síntomas aparecen a partir de una causa, como puede ser la exposición al sol o a temperaturas. En otras ocasiones, las ronchas o el angioedema surgen sin motivo aparente y se trata de urticaria crónica espontánea . En este último caso, los pacientes que la sufren están pendientes de su aparición las 24 horas de los siete días de la semana, porque no saben cuándo volverán los síntomas ni tienen manera de evitarlos.

3- ¿La urticaria es una forma de alergia? ¿Se contagia?

La urticaria no es una alergia . Si bien puede ser la manifestación de reacciones alérgicas, en la mayoría de los casos estas no son su origen y, al tratarse de síntomas similares, muchas veces se las confunde. Otro dato importante es que la patología no es contagiosa .

La enfermedad puede ser muy incómoda e interferir con el sueño y las actividades diarias

4- La urticaria crónica afecta la calidad de vida

La vida cotidiana de los pacientes que padecen esta enfermedad se ve gravemente afectada. No solo por el malestar físico de los síntomas, que provocan picazón y molestia, sino también por la apariencia que tienen las ronchas y la hinchazón, lo que hace que quienes sufren de la enfermedad se cubran la piel, aunque tengan calor, o eviten ser vistos por otras personas.

Según estudios, la mitad de los afectados siente ganas de llorar una vez por semana, uno de cada cuatro falta al trabajo al menos una vez al mes y el 75% de los pacientes perciben problemas en su vida sexual , para realizar actividad física o para participar en reuniones sociales. Además, 9 de cada 10 tiene problemas para dormir.

5- Puede tener un diagnóstico muy tardío

Según estudios, el diagnóstico de esta patología puede tardar hasta dos años en llegar e implicar 16 visitas al médico. A veces, cuando las personas ven los síntomas, pueden recurrir a una guardia o al consultorio de un médico clínico, donde la urticaria puede confundirse con alergia. En algunos casos, los pacientes se automedican (por ejemplo, con corticoides). Esta falta de respuestas provoca que muchos dejen de buscar ayuda médica porque sienten que no les sirve.

El diagnóstico de la urticaria crónica es clínico . Es decir, se tienen en cuenta la historia clínica y los síntomas del paciente. Todas las pruebas que el especialista prescriba están orientadas a descartar otras patologías que pueden cursar con síntomas similares. Por eso es importante recurrir a un médico dermatólogo o alergista ante su aparición.

Es recomendable visitar al médico si se tiene urticaria intensa o urticaria que continúa apareciendo durante varios días

6- Se estima que más de 250.000 argentinos la sufren

Según estudios, el 0,7% de la población mundial en un momento dado sufre de urticaria crónica , y por eso se estima que más de 250.000 argentinos la sufren .

7- A las mujeres y a los niños los afecta más

Alrededor de dos de cada tres casos de urticaria crónica se evidencian en mujeres. Con respecto a la edad, todos los grupos pueden verse afectados pero los niños son más propensos a padecerla. En general, en los adultos es más frecuente entre los 20 y los 40 años .

8- El COVID-19 no afecta a los pacientes de urticaria crónica

La pandemia de COVID-19 generó alarma en la población en general y en los pacientes de enfermedades crónicas. Sin embargo, padecer de urticaria no es un factor de riesgo, no hay evidencia que indique que genera más posibilidades de contagiarse o que afecte el tratamiento .

Sin embargo, el contexto mundial que estamos viviendo provoca aislamiento, incertidumbre y miedo. Las patologías como la urticaria crónica tienen un fuerte componente emocional y, durante la pandemia, se están registrando casos en los que la enfermedad vuelve a aparecer o se interrumpe su mejoría. Por otro lado, se redujo considerablemente la consulta en todas las especialidades médicas, lo que puede provocar falta de diagnóstico y tratamiento.

9- ¿La enfermedad tiene cura?

La urticaria crónica no tiene cura, pero sí existen tratamientos que pueden aliviar y hasta eliminar los síntomas , mejorando considerablemente la calidad de vida de los pacientes. Cuando reciben el tratamiento, más del 90% de las personas que padecen la patología logra vivir la enfermedad sin síntomas.

¿Cuánto dura, entonces? En la mayoría de casos, la urticaria crónica dura entre tres y seis años. Sin embargo, es común que la enfermedad vuelva a aparecer después, algo que los pacientes siempre temen.

10- ¿Cómo aliviar los síntomas?

Cuidar la piel no solo es importante para los pacientes de enfermedades cómo la urticaria crónica, sino para todos. Entre los consejos para hacerlo está el de rascarse lo menos posible, seguir el tratamiento médico guiado por especialistas, usar prendas suaves, livianas u holgadas, evitar cosméticos de mala calidad y usar protección solar siempre que haya exposición .

Por otro lado, el estrés puede empeorar el conjunto sintomático, pero a la vez los síntomas de la urticaria crónica generan estrés. Por eso es importante incorporar recursos para manejar este tipo de situaciones.

