La inmunoterapia o "vacunas contra la alergia" tienen por objetivo desensibilizar al organismo sensible. "Es muy útil, pero se usa en casos puntuales, como, por ejemplo, para aquellos con síntomas muy pronunciados y sostenidos durante varios meses al año, intermitentemente o no", aseguró la especialista, quien detalló que "consiste en exponer al individuo a pequeñas concentraciones de alergenos para que el organismo inicie su proceso de acostumbramiento, cambie su estrategia y ya no presente sintomatología tan florida".