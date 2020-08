“Si querés cuidarte, salí de tu casa”, la campaña que insta a no abandonar los controles y tratamientos contra el cáncer

A través de diferentes acciones, se busca impactar sobre los tumores más prevalentes en la Argentina: mama, cuello de útero y colorrectal (Shutterstock)

Desde la irrupción de la enfermedad COVID-19 y el posterior inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), se registró en la Argentina una caída del 80% en la cantidad de estudios realizados para el diagnóstico temprano de cáncer y hubo un marcado descenso en el número de sesiones de quimioterapia y terapia radiante durante el mes de abril en relación al mismo mes de 2019. Según estimaciones de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), “de prolongarse esos números será inevitable que veamos un aumento de diagnósticos tardíos y peores pronósticos de nuestros pacientes lo que redunda en un crecimiento en la mortalidad por cáncer”.

Es por esto que desde LALCEC lanzaron la campaña ‘Si querés cuidarte, salí de tu casa’ , con la que se busca que todas aquellas personas que están en fecha de realizarse un control preventivo de cualquier potencial enfermedad oncológica o que ya habiendo sido diagnosticados de cáncer deben continuar con sus tratamientos, no dejen de acudir a la consulta a causa de la cuarentena.

"Si querés cuidarte, salí de tu casa", la campaña de LALCEC

De acuerdo al director general de LALCEC, licenciado Diego Paonessa, “no debemos perder de vista que la enfermedad oncológica no debe ser minimizada: cada año se detectan más de 129.000 nuevos casos de cáncer en el país y 60.000 argentinos mueren por esta enfermedad. Según estimaciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), Argentina se ubica entre los países con mortalidad por cáncer media-alta, ocupando el quinto lugar en el ranking del continente. Un chequeo a tiempo y no interrumpir los tratamientos son el camino para prevenirlo y reducir estos indicadores”, y añadió: “El cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en Argentina y se prevé que para 2040 se convierta en la primera”.

La iniciativa está focalizada fundamentalmente en la difusión a través de los medios masivos de comunicación y en redes sociales, y según aclaran desde el organismo, “no está para nada enfrentada con las directivas de las autoridades sanitarias, que pregonan el ‘Quedate en casa’, sino que advierte, utilizando el slogan ‘Salí de tu casa’ y ‘Argentina, no mires para otro lado’ que la cuarentena no puede postergar ni suspender la realización de chequeos o estudios oncológicos, ya que son un grupo de enfermedades que detectadas a tiempo ofrecen un excelente porcentaje de curación cercano al 90 por ciento, pero que en forma tardía suelen presentar un muy mal pronóstico”.

Entre las piezas que componen la comunicación se incluyen videos en altura -con impresionantes tomas de drone- de los edificios más importantes de Buenos Aires, iluminados con una proyección que lleva el mensaje principal de la campaña “Si querés cuidarte, salí de casa”. A la par, todas las redes sociales de LALCEC y asociados se visten de negro para destacar la misma frase proyectada.

Según estimaciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), Argentina se ubica entre los países con mortalidad por cáncer media-alta (Shutterstock)

El cáncer en cifras

-El cáncer de mama es el de mayor magnitud en cuanto a ocurrencia, con un volumen de más de 21.000 casos al año, lo que representa el 17% de todos los tumores malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos, según el Instituto Nacional del Cáncer.

-Para el cáncer colorrectal en ambos sexos se estimaron 15.692 casos anuales, cifra que representa el 13% del total de tumores malignos.

-Según estimaciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), Argentina se ubica entre los países con mortalidad por cáncer media-alta, posicionándose en el quinto lugar entre los países del continente americano.

-La mortalidad por cáncer de acuerdo a la última estadística registrada en Argentina fue de 118 defunciones por cada 100.000 varones y 87 muertes por cada 100.000 mujeres.

cada año se detectan más de 129.000 nuevos casos de cáncer en el país y 60.000 argentinos mueren por esta enfermedad (Shutterstock)

-El cáncer podría convertirse en la primera causa de muerte en 2040.

-7 de cada 10 argentinos conviven con una enfermedad crónica no transmisible, entre las que se destacan las cardiovasculares, diabetes y cáncer. Hoy la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, pero para 2040 se prevé que ésta sea el cáncer.

-El 40% de los casos de cáncer puede prevenirse con cambios en el estilo de vida; puede modificarse la incidencia del 25% de los casos con educación y prevención y se puede intervenir epidemiológicamente en 2 de cada 3 casos. El 94% de la población registra bajo consumo de frutas y verduras, el 61% tiene exceso de peso, el tabaquismo aumentó en las mujeres, el consumo de alcohol se duplicó, sobre todo en la población de entre 10 y 17 años y se realiza poca actividad física. Todo esto significa personas con obesidad, diabetes, EPOC y cáncer.

-En 2016 se produjeron 62.246 defunciones por tumores malignos que representaron el 18% de todas las muertes. En términos absolutos el cáncer de pulmón es el que mayor número de defunciones provoca (9.484), concentrando aproximadamente el 15% del total de defunciones por cáncer al considerar ambos sexos. Le sigue el cáncer colorrectal con 7.596 defunciones (12%) y el cáncer de mama con 5.900 muertes (10%). El cáncer de pulmón en hombres y el de mama en mujeres representan el 20% de todas las defunciones por tumores malignos en cada uno de los sexos.

El cáncer de mama es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama que forman un tumor maligno. La detección temprana es clave para un pronóstico favorable (Shutterstock)

De acuerdo al doctor Antonio Lorusso, especialista en ginecología y director médico de LALCEC, “es importante retomar las actividades esenciales como la prevención, el diagnóstico temprano, los tratamientos y rehabilitaciones y los cuidados paliativos, entre otros. Volver a hacerse los chequeos, no solamente para urgencias, nos hará estar alerta y dará la posibilidad de retornar a la capacidad operativa pre-pandemia”.

La abogada y experta en bioética María Susana Ciruzzi, aportó otro aspecto no menor en su rol como jefa del Departamento de Sumarios y miembro del Comité de Ética del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan: “En un reciente estudio realizado por la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica (SLAOP) que evalúa a todos los países de la región que cuentan con programa de cáncer infantil, se demuestra que, aún en la fase inicial de la pandemia, el impacto en la atención de los niños con cáncer es muy alto”.

Desde el inicio de la cuarentena se registró una caída cercana al 80% en la cantidad de estudios realizados para el diagnóstico temprano de cáncer y también una considerable interrupción de los tratamientos

“Esto deriva en la reprogramación de cirugías y tratamientos radiantes, demora en la aplicación de la quimioterapia, falta de hemoderivados necesarios para transfusiones y de drogas quimioterápicas, entre otros. Sabemos de la importancia de la prevención en salud, por eso le pedimos a la gente que no deje de cumplir con sus estudios, que su hijo no pierda los controles pediátricos” insistió Ciruzzi.

Para el cáncer colorrectal en ambos sexos se estimaron 15.692 casos anuales, cifra que representa el 13% del total de tumores malignos (Shutterstock)

“Las políticas públicas son recomendaciones gubernamentales para todos en un promedio de lo que es aconsejable para toda la población. Hay situaciones individuales en las cuales estas políticas deben ser adaptadas a la situación existente. Las actividades esenciales están catalogadas como permitidas y una de ellas es cuidar nuestra salud. Esto implica no solamente cuando estamos enfermos, sino toda aquella medida que puede hacer que la carga de enfermedad nuestra o de la sociedad se evite o disminuya ahora o en el futuro. Salir a hacer un chequeo es mantener la salud y al mismo tiempo evitar las demoras que pueden traer diagnósticos más tardíos o enfermedades más avanzadas que van a ser no solo perjudiciales para mí, sino para el resto de la sociedad. El cáncer es un problema de todos” sostuvo el doctor Eduardo Cazap, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Médica (SLACOM).

La campaña "Si querés cuidarte, salí de tu casa" insta a hacer chequeos y seguir con los tratamientos oncológicos" (Foto: Franco Fafasuli)

Para la doctora Zulma Ortiz, subdirectora ejecutiva del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina y coordinadora de la iniciativa ‘Acciónxcancer’, “es tiempo de prestar más atención a las enfermedades crónicas. El cáncer se puede prevenir y un cuidado a tiempo puede evitar serias consecuencias, inclusive la muerte. Los avances en el conocimiento sobre el COVID-19 hoy permiten aconsejar a la población con riesgos de padecer cáncer, u otras enfermedades crónicas, que haga sus controles y su tratamiento; que salga de su casa a buscar ayuda. El sistema de salud debe estar preparado para asistirlo y evitar así un impacto mayor de la pandemia. Los cuidados para el COVID-19 y el cáncer empiezan por uno; acompañado por el sistema de salud que debe estar preparado para responder a todo tipo de problema de salud de la población”.

Cada año se detectan más de 129.000 nuevos casos de cáncer en la Argentina y 60.000 personas mueren por esta enfermedad

“Cuando decimos salir, no necesariamente nos referimos a hacerlo de manera física. Comunicarte con tu médico de manera virtual está incluido en salir. Que el miedo no nos paralice es el gran mensaje que tiene esta campaña, que los controles médicos son esenciales y no deben ser postergados” explicó el doctor Ernesto Gil Deza, oncólogo clínico y Director de Investigación y Docencia del Instituto Henry Moore.

(Shutterstock)

“En LALCEC estamos enamorados de la vida desde hace 99 años e hicimos de su defensa nuestra misión. Por ello estamos de acuerdo con la decisión del estado nacional de priorizar la vida de los argentinos. Todas las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación son para proteger a la salud pública frente a la propagación de la pandemia del COVID-19, alentando a la población a quedarse en sus casas, realizar desplazamientos mínimos e indispensables, utilizar el cubre bocas, respetar las distancias sociales e incrementar el lavado de manos entre otras medidas. Sin embargo, instamos a las personas a mantener sus controles y chequeos de rutina y a los pacientes con diagnóstico a mantener en tiempo y forma los tratamientos. En ambos casos, quedarse en su casa no es una opción”, concluyó Paonessa, director general de LALCEC.

La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) es una Organización de la Sociedad Civil creada el 22 de julio de 1921 por Helena Larroque de Roffo, con la convicción de que la manera de combatir el cáncer es a través de la prevención y la detección temprana. Para cumplir con su misión, LALCEC desarrolla programas bajo cinco áreas estratégicas: la detección temprana, por medio de sus consultorios; las semanas de atención gratuita y los móviles LALCEC que recorren todo el país; la educación para la salud; el acompañamiento al paciente y a sus familiares; el voluntariado y la incidencia en políticas públicas.

SEGUÍ LEYENDO:

Los efectos colaterales de la pandemia en la atención a pacientes con otras patologías

Cáncer y coronavirus: nuevas pautas para quienes no pueden poner sus tratamientos “en pausa” durante la pandemia

Coronavirus en Argentina: las instituciones médicas advierten que hay enfermedades que no pueden esperar