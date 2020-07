Beber poco o moderado alcohol sería bueno para la salud, según un nuevo estudio científico

El consumo de alcohol bajo a moderado se asoció con una mejor función cognitiva total (Shutterstock)

Hay una nueva razón para levantar una copa de vino o un vaso de cerveza y brindar. Un estudio científico realizado en Estados Unidos afirma que el bajo o moderado consumo de alcohol es bueno para la salud cognitiva.

“Nuestro estudio sugirió que el consumo de alcohol bajo a moderado se asoció con una mejor función cognitiva total y mejores resultados en el dominio de la cognición individual para el recuerdo de palabras, el estado mental y el vocabulario entre hombres y mujeres de mediana edad o mayores en los Estados Unidos”, consigna el doctor el autor principal Ruiyuan Zhang, estudiante de doctorado en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Georgia.

Y agregó: “El consumo de alcohol bajo a moderado también se asoció con tasas más lentas de deterioro cognitivo en esos dominios. Estas asociaciones fueron más fuertes para los participantes blancos que para los participantes afroamericanos”.

Además, brinda mejores resultados en el dominio de la cognición individual para el recuerdo de palabras, el estado mental y el vocabulario

“Sabemos que hay algunas personas mayores que creen que beber un poco de vino todos los días podría mantener una buena condición cognitiva. Por eso, queríamos saber si beber una pequeña cantidad de alcohol en realidad se correlaciona con una buena función cognitiva, o es solo un tipo de sesgo de supervivencia”, precisó Zhang.

Se ha demostrado que el consumo regular y moderado de alcohol promueve la salud del corazón y algunas investigaciones apuntan a un beneficio protector similar para la salud del cerebro. Sin embargo, muchos de estos estudios no fueron diseñados para aislar los efectos del alcohol en la cognición o no midieron los efectos con el tiempo, como sí lo hizo este estudio, “Asociación de consumo moderado de alcohol con funciones cognitivas entre adultos estadounidenses”, que se publicó en JAMA Network Open.

El científico aclaró que el abuso del alcohol es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. El consumo de alcohol se asocia con un riesgo uniformemente mayor de hipertensión y accidente cerebrovascular, independientemente de la dosis, y el consumo excesivo y excesivo de alcohol se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, los estudios también han encontrado que el consumo de alcohol bajo a moderado está asociado con efectos protectores contra las enfermedades cardiovasculares.

Del estudio participaron un total de 19.887 personas que completaron encuestas cada dos años sobre su salud y estilo de vida

Además de su papel en la salud física, se ha demostrado que el consumo de alcohol bajo a moderado juega un papel en el desarrollo del deterioro cognitivo y la demencia, condiciones que están altamente asociados con enfermedades cardiovasculares, aunque los resultados son mixtos. Específicamente, algunos estudios han reportado beneficios para la función cognitiva asociada con el consumo de alcohol bajo a moderado, mientras que otros han encontrado efectos no, mínimos o incluso adversos asociados con el consumo de alcohol.

Zhang y su equipo desarrollaron una forma de rastrear el rendimiento cognitivo durante 10 años utilizando datos de participantes del Estudio de Salud y Jubilación representativo a nivel nacional. Durante el estudio, un total de 19.887 participantes completaron encuestas cada dos años sobre su salud y estilo de vida, incluidas preguntas sobre los hábitos de bebida. El consumo ligero a moderado se define como menos de ocho bebidas por semana para las mujeres y 15 bebidas o menos por semana entre los hombres.

A estos participantes también se les midió su función cognitiva en una serie de pruebas que analizaron su estado mental general, memoria de palabras y vocabulario. Los resultados de sus pruebas se combinaron para formar una puntuación cognitiva total. Zhang y sus colegas observaron cómo los participantes se desempeñaron en estas pruebas cognitivas en el transcurso del estudio y clasificaron su desempeño como trayectorias altas o bajas, lo que significa que su función cognitiva se mantuvo alta con el tiempo o comenzó a disminuir.

(Shutterstock)

En comparación con los no bebedores, descubrieron que los que tomaban una o dos bebidas al día tendían a obtener mejores resultados en las pruebas cognitivas con el tiempo. Incluso cuando se controlaron otros factores importantes que influyen en la cognición, como la edad, el tabaquismo o el nivel de educación, vieron un patrón de consumo ligero asociado con altas trayectorias cognitivas.

La cantidad óptima de bebidas por semana fue entre 10 y 14. “Pero eso no significa que aquellos que beben menos deberían comenzar a beber más. Es difícil decir que este efecto es causal. Entonces, si algunas personas no beben bebidas alcohólicas, este estudio no los alienta a beber para prevenir el deterioro de la función cognitiva”.

También es de destacar que la asociación fue más fuerte entre los participantes blancos frente a los participantes afroamericanos, lo que provoca en los investigadores una mayor exploración de los mecanismos del efecto del alcohol en la cognición.

SEGUÍ LEYENDO:

Tomar alcohol todos los días puede acelerar el envejecimiento cerebral, según revela un nuevo estudio

Hallazgo: una proteína tendría un “efecto protector” frente a los tumores cerebrales más agresivos