Ante la pandemia de COVID-19, es importante despejar las dudas más frecuentes en torno a los pacientes con estas enfermedades y su situación en este contexto. “Las EII per se no parecen conferir un riesgo incrementado de contraer COVID-19. Esto significa que el riesgo de contagio es similar a lo estimado para la población general - es decir, alto - pero no más alto cuando se los compara con personas sin EII”, explicó Lasa. Incluso, las recomendaciones son las mismas que para el resto, e incluyen “lavado de manos frecuente, adoptar medidas de distanciamiento social, uso de cubreboca en la vía pública y la consulta precoz ante la presencia de fiebre y/o síntomas respiratorios”.