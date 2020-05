“Los más sombríos pronósticos que se podía imaginar no están sucediendo. Los hospitales y centros de salud no están saturados con pacientes con COVID-19 y tienen capacidad ociosa en cuanto a consultas e intervenciones. Desde la SAC y la FAC elaboramos un documento en el que establecemos distintos grados divididos en fases de procedimiento, de acuerdo a la demanda de cada centro de salud, para que vuelvan a atenderse las personas por problemas cardiovasculares en los consultorios y también tengan lugar los procedimientos quirúrgicos programados, en la medida en que no nos desborde el coronavirus”, agregó el experto.