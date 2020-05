En este mismo sentido, la doctora Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, dijo que el pico de contagios aún no llegó: “Estamos registrando lo que sucedió aproximadamente una semana atrás ya que los casos tienen 10 periodos de incubación y no estamos registrando los nuevos casos producto de la flexibilización. La curva no se define por un día o dos por eso tenemos que esperar".