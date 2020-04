-Hay distintos tratamientos que se están ensayando, que todavía no demuestran que sirvan, salvo los que son in vitro, es decir en los laboratorios. Hay que ver cómo responden en los pacientes. La clave sigue siendo todas las medidas de prevención, que es el distanciamiento social, el correcto lavado de manos, y que las personas que tienen síntomas no vayan al trabajo, mantenerse en su casa. El momento de mayor transmisión de este virus es cuando el paciente presenta los primeros síntomas . En ese momento es donde más la persona puede contagiar. No tocarse las caras, lavarse las manos luego de tocar las superficies. El uso del barbijo comunitario ha sido muy controvertido su utilidad pero sirve mucho para que aquellos que tienen el virus no lo transmitan a los demás. Es una medida adicional, pero de ninguna forma puede reemplazar a las demás medidas.