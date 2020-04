En este aspecto hay que tener bien diferenciado que herramienta usar para no generar angustia o no incurrir en yerros. Si uno quiere implementar un Plan Piloto o nacional de prevención, no cabe duda que el sistema es la detección de ¨sangre oculta en materia fecal¨ para ello hay un método inmunológico que es muy especifico FIT (faecal inmunological test) Si en cambio si es oportunista, ejemplo si un paciente concurre al consultorio clínico, gastroenterológico mayor de 50 años, no hay duda que si se conviene con el paciente, lo mas aplicado es la videocolonoscopía en centros certificados.