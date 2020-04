“Las droguerías no están teniendo alcohol, barbijos y en algunos casos tampoco guantes descartables, con lo cual, con esos faltantes, no vamos a poder empezar la vacunación antigripal”, insistió Ucchino, quien en simultáneo llamó la atención acerca de que “por otro lado esos productos se ven publicados en internet, y surgen proveedores que no se sabe de dónde aparecieron”.