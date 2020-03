En este sentido, existen dos situaciones diferentes en la transmisión que hacen que una estrategia de vacunación tenga un impacto diferente. La inmunización contra hepatitis A logró un gran impacto; la hepatitis B todavía no y tal vez se requiera de tiempo hasta que todos los niños vacunados lleguen a la edad adulta y no transmitan la infección por el hecho de estar inmunizados. No obstante, “en la actualidad, tenemos una gran proporción de adultos que no están vacunados y es a ellos a donde debemos llegar en primera instancia”, concluyó Laurido.