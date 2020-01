-Contra viento y marea, con todo y todos en contra, los niñes lo expresan. Solo lo callan cuando se les reprime o castiga, pero no puede cambiarse. La identidad siempre está con nosotros. Yo te impongo todo el peso social del binario: si nacés con pene te digo que tenés que ser varón, te doy la pelota, tenés que ser fuerte, no tenés que llorar, toda una sociedad que presiona para que entres en el cajón previamente asignado. Pero los chiques que no se sienten identificados, aún con todo eso en contra, te dicen: no, yo no soy lo que vos me decís, yo me siento de otra manera, yo soy diferente a lo que me imponés, yo quiero jugar de otra manera, yo quiero expresarme de otro modo. Es tremendo: la voz de los chiques denuncia los dispositivos de poder del modelo binario que, de alguna manera, son una ficción que tienen efectos sobre ellos. En ese sentido, son chiques muy fuertes, valientes, con una convicción interna increíble.