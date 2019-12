En un contexto informativo atravesado por Internet y las redes sociales, con frecuencia se busca sin asesoramiento información sobre salud, y las dificultades para lograr un embarazo no son la excepción. No obstante, desde la Asociación Civil Concebir remarcaron que no todo lo que circula es confiable y, justamente, acceder a conceptos claros, precisos y certeros ayuda enormemente a manejar la ansiedad, las expectativas y a sobrellevar mejor el proceso de la búsqueda del hijo. Este fue uno de los temas abordados en las 23º Jornadas Concebir, un evento abierto a la comunidad que tuvo lugar el 16 de noviembre, adonde referentes expusieron sobre muchos aspectos vinculados a la salud reproductiva.