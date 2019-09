– ¿Por qué los métodos de larga duración son más efectivos?

– Como ya definimos, los métodos de larga duración son los métodos que duran más de un año, son reversibles y cuya eficacia es superior al 99% al año. Estos métodos son el DIU de cobre, el DIU hormonal y el implante anticonceptivo. Básicamente, son administrados por el profesional, pero luego su eficacia no depende de absolutamente casi nada de lo que la mujer haga o deje de hacer. Esto les da una eficacia totalmente independiente de errores y es por eso que es altísima. En contraste con esto están los métodos de corta duración que son muy efectivos y recomendables pero desde ya que su eficacia va ligada a la correcta toma, al no olvido, a su correcta utilización. Todo esto nos dice que en la vida real puedan fallar en nueve de cada 100 mujeres por año. Si bien no es una tasa alta, en comparación con los métodos de larga duración, sabemos que éstos fallan en menos de una cada 100 mujeres. Esto quiere decir que, si para una mujer la eficacia de un método anticonceptivo es muy importante, y no desea buscar embarazo en el corto plazo, debería sin dudas considerar utilizar un método de larga duración, o al menos informarse y conocer estos métodos.