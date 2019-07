"Quienes tienen ataques de pánico no pueden quedarse solos, porque a partir de que viven el primer ataque, su conducta cambia completamente; evita lugares donde sufrió la crisis, procura no realizar la acción que realizaba al momento de manifestarse el pánico; en fin, su conducta se ve limitada y la vida del paciente se restringe hasta el aislamiento". La licenciada en Psicología Gabriela Martínez Castro (MN 18627) explicó que "esta tipología en particular de trastornos de ansiedad, suele avanzar rápidamente y tiene consecuencias graves".