"Para empezar podría decir que el ex presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy tenía Crohn y murió asesinado", resaltó la médica gastroenteróloga Alicia Sambuelli (MN 53328), para quien "puede haber un pequeño aumento de la incidencia del cáncer con una inflamación no controlada o que no ha respondido al tratamiento, pero también una persona puede tener cáncer por muchas otras causas".