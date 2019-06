"No les estamos diciendo a las personas que beban 25 tazas al día per se. En todo caso, si lo hacen dentro de las pautas recomendadas, no esperamos ver un aumento en la rigidez arterial en comparación con los que beben una taza o menos al día. El mensaje principal es que el café puede disfrutarse como parte de un estilo de vida saludable, y los amantes del café pueden sentirse tranquilos con los resultados", agregó.