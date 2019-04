El estudio COMPASS publicado en The New England Journal of Medicine propone la combinación de una droga con la popular aspirina en pacientes con enfermedades coronarias; mejora el índice de supervivencia en un 20% y reduce la muerte cardiovascular y los infartos en un 24%. Este es un avance que promete ser revelador para el colectivo de hombres y mujeres adultos con antecedentes de enfermedad coronaria o periférica (arterias de las piernas) comprobadas.