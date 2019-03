El experto en fármacos también hizo un mea culpa respecto a los médicos y farmacéuticos que no controlan la penetración de esta droga en la sociedad. "Los farmacéuticos no estamos acostumbrados a denunciar los efectos adversos de los medicamentos. Se debe completar ante la ANMAT una ficha de narcovigilancia. Pero que no haya reporte no significa que tengamos problemas. Ni que las autoridades deban actuar de oficio ante este gran problema sanitario", precisó Peretta.