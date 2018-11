Volkow: Algunos pueden y son las llamadas "personas protegidas" y otros no pueden, y son las "personas vulnerables", dijo.

La gran motivación que genera la droga – que te hace un esclavo de ella- normalmente activa a su vez procesos para compensar, como la capacidad cognitiva, y que te ayuda a decir: "Esto se me antoja muchísimo, pero no debo hacerlo".