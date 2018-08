"Hoy sabemos que la mujer trabaja tanto como el hombre, fuma tanto como el hombre y presenta niveles de sobrepeso y obesidad similares. Sin embargo, muchas no van al cardiólogo y no realizan chequeos", puntualizó la especialista, quien destacó que "las personas no se cuidan de aquello que no ven como una amenaza, aunque las enfermedades cardiovasculares ocasionan una de cada tres muertes en mujeres". "Entre el 70 y el 80% ignora el riesgo que representan, por eso no tenemos incorporado el hábito de los chequeos cardiovasculares, que deberían ser tan sistemáticos como los ginecológicos", agregó.