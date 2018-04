Los síntomas del Parkinson comprenden los de tipo motor, tales como lentitud, mayor esfuerzo para mover las extremidades y dificultad para caminar. Así como síntomas no motores, como trastornos del sueño, dolor de articulaciones o espalda, estreñimiento, pérdida del olfato, depresión, ansiedad y problemas urinarios, entre otros. Usualmente los síntomas no motores se presentan varios años antes de los primeros síntomas motores, además de que no todos los pacientes los presentan.