El estado de Noah era muy delicado y requirió que Sabrina se quedase junto a él en el hospital durante un total de 60 días corridos. "Dormía en una silla de plástico todos los días. Adentro de la habitación donde estaba Noah hacía mucho frío y mi hijo convulsionaba constantemente. Recuerdo muy bien una vez que no paró de temblar durante 20 horas. Fue el peor día de mi vida y nadie me daba una respuesta. Tuve que salir en los diarios a pedir que por favor me pasen a una sala común", contó Sabrina.