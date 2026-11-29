En el día de la agricultura, aseguran que la sostenibilidad y el cuidado ambiental ocupan un lugar cada vez más relevante dentro de las cadenas productivas (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

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Cada 29 de noviembre se celebra el Día de la Agricultura, una fecha que invita a reconocer el peso del sector en la economía y los desafíos que enfrenta para producir de manera responsable. La Argentina se ubica entre los principales exportadores agroindustriales del mundo de productos como aceite de girasol, yerba mate, porotos y soja. En este escenario, la sostenibilidad y el cuidado ambiental ocupan un lugar cada vez más relevante dentro de las cadenas productivas, con especial atención a la gestión de los residuos generados por la actividad.

A diez años de la sanción de la Ley 27.279, que estableció el régimen de gestión de envases vacíos de fitosanitarios bajo el principio de responsabilidad extendida, el agro cuenta con un marco que distribuye las obligaciones entre los distintos integrantes de la cadena. En ese contexto, CampoLimpio, asociación cuya misión es diseñar e implementar un sistema integral de gestión ambiental para recuperar los envases vacíos de fitosanitarios utilizados en el campo argentino, desarrolla desde 2019 una iniciativa nacional orientada a garantizar su destino seguro y promover su reincorporación a nuevos procesos productivos. Para ello, articula esfuerzos con autoridades municipales, provinciales y nacionales, distribuidores, productores y organizaciones del sector, integrando a los distintos actores de la cadena de valor en un modelo de economía circular.

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Desde su puesta en marcha, el sistema permitió recuperar más de 28 millones de kilos de envases vacíos, a partir de una inversión de la industria superior a los US$ 100 millones. La infraestructura comprende más de 100 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), distribuidos en 22 provincias, además de jornadas y puntos de recepción. Su funcionamiento depende de la articulación entre organismos públicos y privados, empresas, distribuidores, productores y aplicadores. Uno de los pasos fundamentales para que los envases puedan reciclarse es el lavado previo, una práctica determinante para asegurar su tratamiento adecuado.

Desde CampoLimpio advierten que la producción responsable requiere compromisos compartidos y la participación de todos los eslabones de la cadena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los resultados también muestran que todavía existen dificultades para alcanzar una gestión integral de estos residuos. Durante 2026, cerca de un millón de kilos de envases recuperados, equivalentes al 20% del total, debieron destinarse a disposición final por no haber sido lavados correctamente. La diferencia es significativa frente a los materiales que sí pudieron ingresar a los circuitos de reciclado y aprovecharse como insumos para fabricar nuevos productos.

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En cuanto al destino de los materiales reciclados, el 35% se transformó en nuevos envases, mientras que el 44% se utilizó para fabricar caños tritubo destinados a instalaciones de fibra óptica. Estos resultados muestran cómo la recuperación de envases fitosanitarios puede trascender la gestión de residuos y convertirse en una oportunidad para generar valor agregado, reducir el desperdicio de materiales y fortalecer los principios de la economía circular dentro del sector agropecuario.

En el Día de la Agricultura, la experiencia de CampoLimpio pone de relieve que la producción responsable requiere compromisos compartidos y la participación de todos los eslabones de la cadena. Los más de 28 millones de kilos recuperados representan un avance en ese camino, aunque el volumen de envases que todavía debe enviarse a disposición final evidencia la necesidad de profundizar las prácticas de lavado y recuperación. El desafío es consolidar un sistema en el que los residuos de la actividad puedan convertirse en nuevos recursos productivos, integrando crecimiento económico y cuidado ambiental.

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