Chacra y Campo

Cuotas chinas: la carne argentina enfrenta un nuevo tablero comercial para 2027

Con Brasil y Australia cerca de agotar sus cupos, el negocio exportador podría cambiar de ritmo y adelantar las oportunidades comerciales a los primeros meses del año

Carne vacuna
Las ventas de carne vacuna a China entre enero y septiembre de 2026 sumaron unas 336.150 toneladas, 8% menos que en el mismo período del año anterior, mientras que el resto de los destinos crecieron 36% interanual (Revista Chacra)
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El comercio internacional de carne vacuna atraviesa un escenario de transición por el impacto de las cuotas de ingreso establecidas por China, principal comprador de la Argentina. Según el análisis del Rosgan, Brasil y Australia ya no contarían con saldo disponible dentro de sus respectivos cupos, una situación que modifica las condiciones de abastecimiento y la competencia entre proveedores.

Aunque los valores que China paga por la mercadería argentina continúan en niveles elevados —en promedio, más de un 50% por encima de los registrados el año pasado—, las cotizaciones muestran señales de

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estancamiento. Las perspectivas de una recuperación significativa antes de fin de año son limitadas, especialmente porque en apenas dos meses se renovarán las cuotas y volverá a ingresar oferta de los principales competidores.

Cambia la estacionalidad de las compras

Tradicionalmente, el último tercio del año suele concentrar una aceleración de las compras chinas. Sin embargo, el sistema de cupos podría alterar ese patrón y obligar a los exportadores a revisar sus estrategias comerciales. Con la renovación de los contingentes, la disponibilidad de carne de Brasil y Australia volverá a incidir sobre los precios y los volúmenes negociados.

Un camión transporta carne vacuna junto a la bandera de Brasil en un puerto, mientras contenedores argentinos se ubican tras una barrera.
Mientras Brasil habría agotado su cuota anual de carne vacuna para China, la Argentina -hasta septiembre- había enviado el 67% de su cupo y conserva un saldo de 167.175 toneladas para el último trimestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, los primeros meses de 2027 podrían convertirse en el período más determinante para el negocio exportador. La velocidad con la que los principales proveedores utilicen sus nuevos cupos será clave para anticipar la competencia en China y sus efectos sobre otros destinos internacionales, indica el análisis del Rosgan.

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Brasil, una variable decisiva

Uno de los interrogantes centrales es cómo administrará Brasil su cuota a partir de la renovación anual. Si mantiene el ritmo de embarques observado durante 2026, podría producirse una rápida concentración de las exportaciones al comienzo del año, con efectos sobre la disponibilidad de mercadería en los distintos mercados.

No obstante, el escenario cambiaría si el gobierno brasileño implementara un mecanismo para distribuir los volúmenes exportables entre las empresas, similar al sistema utilizado en Argentina para administrar la cuota Hilton. Una herramienta de ese tipo podría moderar la velocidad de ejecución del cupo y evitar que la oferta se concentre en los primeros meses. Sin una intervención de esa naturaleza, resultaría más difícil que el propio mercado distribuya los embarques de manera equilibrada a lo largo del año.

Una oportunidad para diversificar destinos

Carne argentina, bife con bandera argentina
El Rosgan puntualiza que para Argentina, el desafío será adaptar su estrategia exportadora a un mercado en el que ya no alcanza con seguir la evolución de la demanda, sino que también habrá que anticipar los tiempos de ejecución de las cuotas (IPCVA)

Para la Argentina, este nuevo esquema no necesariamente representa una desventaja frente a su principal comprador. Si se repitiera el comportamiento comercial observado durante 2026, una menor presión de oferta brasileña en determinados destinos podría abrir oportunidades para que los exportadores argentinos consoliden posiciones en otros mercados durante el inicio de 2027.

Más allá de la velocidad con la que se agoten los cupos, las cuotas seguirán influyendo sobre el ritmo de los negocios, la disponibilidad de carne y la formación de precios. El desafío para el sector argentino será anticipar los movimientos de sus competidores, adaptar la estrategia exportadora y aprovechar las ventanas comerciales que surjan en un mercado cada vez más condicionado por los límites de ingreso. En adelante, no alcanzará con seguir la evolución de la demanda: también será fundamental entender el calendario de las cuotas y aprender a operar al ritmo que impone el nuevo escenario.

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