Inundaciones: Nación declaró la emergencia agropecuaria en zonas de Buenos Aires

La declaración de emergencia y/o desastre agropecuario contempla el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de este año (Revista Chacra)

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El Gobierno nacional oficializó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones rurales afectadas por inundaciones en el partido bonaerense de 9 de Julio y en sectores de Necochea. La disposición quedó establecida mediante la resolución 1850/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y contempla el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de este año.

En Necochea, el reconocimiento abarca las circunscripciones II, III, IV y XII, mientras que en 9 de Julio incluye la totalidad del partido. La decisión se tomó luego de evaluar la documentación presentada por la provincia de Buenos Aires y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que analizó la situación de las zonas comprometidas.

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La declaración se encuadra en la Ley 26.509, que establece mecanismos de asistencia para las explotaciones afectadas por fenómenos naturales adversos. El reconocimiento nacional permitirá avanzar con los procedimientos necesarios para que los establecimientos alcanzados puedan solicitar los beneficios contemplados en la normativa vigente.

La totalidad del partido de 9 de Julio, que fue declarado en emergencia y/o desastre agropecuario ya había sufrido graves inundaciones en 2025 (SAGyP)

Para gestionar la asistencia, los productores deberán presentar un certificado expedido por la autoridad competente de la provincia de Buenos Aires. Ese documento deberá acreditar que sus explotaciones se encuentran dentro de las áreas y condiciones comprendidas por la declaración de emergencia o desastre agropecuario.

La resolución también establece obligaciones para las autoridades bonaerenses, que deberán remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de productores afectados y las copias de los certificados emitidos. A su vez, se instruyó a las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso a los beneficios previstos por ley.

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El reconocimiento nacional llegó después de que la provincia presentara el decreto 1270/2026 ante la comisión, durante una reunión realizada el 8 de octubre. Tras analizar los antecedentes, el organismo recomendó avanzar con la medida para las zonas delimitadas. El cierre del ciclo productivo para las explotaciones comprendidas quedó fijado para el 31 de octubre de 2026.