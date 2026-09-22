Chacra y Campo

El campo potencia las exportaciones y marca una fuerte suba

Las ventas externas del sector agroindustrial ya generan US$36.779 millones y crecen 13,1%

Las exportaciones agroindustriales argentinas entre enero y agosto de 2026, mostraron un incremento interanual del 13,1%, informó el Consejo Agroindustrial Argentino (REUTERS/Agustin Marcarian)
Las exportaciones agroindustriales argentinas entre enero y agosto de 2026, mostraron un incremento interanual del 13,1%, informó el Consejo Agroindustrial Argentino (REUTERS/Agustin Marcarian)
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Las exportaciones agroindustriales argentinas alcanzaron US$36.779 millones entre enero y agosto de 2026, lo que representa un incremento interanual del 13,1%, según el informe de exportaciones por complejos elaborado por la Bolsa de Cereales y difundido por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Solo durante agosto, el sector generó US$4.803 millones, US$85 millones más que en el mismo mes de 2025.

El crecimiento acumulado estuvo explicado principalmente por los complejos de girasol, carne y cuero vacuno y maíz, mientras que en agosto se destacaron por su crecimiento relativo los sectores porcino, girasol y algodonero. El avance general, sin embargo, fue parcialmente moderado por las caídas registradas en los complejos de soja, avícola y sucroalcoholero.

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La soja, sigue liderando

La soja continúa siendo el principal complejo exportador y concentra el 33,8% del total agroindustrial, con US$12.424,8 millones acumulados, aunque registra una baja interanual del 1,9%. En segundo lugar aparece el maíz, con US$6.043,3 millones y una participación del 16,4%; sus exportaciones crecieron 16,5% en los primeros ocho meses y fueron impulsadas por un salto interanual del 56% durante agosto.

Exportaciones agroindustriales por complejo
La soja continúa siendo el principal complejo exportador y concentra el 33,8% del total agroindustrial (CAA)

Uno de los comportamientos más destacados corresponde a la carne y el cuero vacuno, que acumularon US$3.561,2 millones hasta agosto, con un crecimiento del 38% frente al mismo período del año pasado. Solo en agosto, las ventas del complejo aumentaron 28%, en un contexto de recuperación de las cotizaciones y de los volúmenes exportados. El trigo también mostró un desempeño positivo, con US$2.796,9 millones y una mejora interanual del 31,8%.

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El girasol fue, sin embargo, uno de los grandes protagonistas del período: acumuló US$2.717,6 millones y registró un extraordinario crecimiento interanual del 89,9%. A esto se sumó el desempeño de distintas economías regionales, entre las que sobresalieron los complejos porcino, con una suba del 104%; algodonero, con 86%; legumbres, con 61%; y apícola, con 59% durante enero-agosto.

El escenario exportador se completa con un contexto cambiario relativamente estable, subraya el reporte del CAA: el Tipo de Cambio Real Multilateral del BCRA se mantuvo sin grandes variaciones respecto de julio, aunque permanece 3% por debajo del promedio registrado durante 2025. Con estos resultados, el complejo agroindustrial mantiene un papel central en la generación de divisas del país, con un crecimiento acumulado de US$4.246 millones respecto de los primeros ocho meses de 2025.

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