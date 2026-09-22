Política

Nombraron al presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas

La decisión de nombrar a Alberto Gelly Cantilo cubre la vacante con una función sin remuneración desde el 8 de abril de 2026

Vista de una calle urbana con edificios, un comercio en la planta baja, árboles en la acera, banderas en una fachada y un peatón caminando
Alberto Gelly Cantilo fue designado presidente ad honorem del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas desde el 8 de abril de 2026. (Google Maps)
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La conducción del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas tendrá un nuevo presidente durante los próximos dos años. El doctor Alberto Gelly Cantilo fue designado con carácter ad honorem para ocupar el cargo a partir del 8 de abril de 2026, de acuerdo con el Decreto 1072/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial y dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Se trata de un organismo desconcentrado que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

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La decisión se apoya en una propuesta de la Secretaría de Cultura y en la nómina de postulantes que elevó la Asamblea de Miembros de Número. El proceso institucional incluyó una asamblea extraordinaria realizada en septiembre de 2025, en la que se definieron los candidatos para cubrir la vacante en la presidencia.

El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas fue creado mediante el Decreto 26, firmado el 10 de enero de 1997. La norma dispuso su creación dentro de la jurisdicción de la entonces Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

Ese decreto también definió el procedimiento para designar a quien preside la institución. Según su artículo 12, el Poder Ejecutivo Nacional debe efectuar el nombramiento sobre la base de una propuesta presentada por la Secretaría de Cultura.

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La propuesta no se elabora de manera directa ni individual. La normativa requiere que surja de una terna seleccionada por la Asamblea de los Miembros de Número del instituto. La elección debe realizarse por mayoría simple, lo que incorpora una instancia previa de participación de los integrantes de la entidad.

La resolución indica que el servicio de asesoramiento jurídico correspondiente intervino dentro de sus atribuciones antes de la emisión de la medida. El texto no brinda precisiones sobre el contenido de esa intervención ni sobre observaciones particulares del área legal.

El INET tendrá nuevo director ejecutivo desde septiembre

El Instituto Nacional de Educación Tecnológica, según el Decreto 1057/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, tendrá una nueva autoridad ejecutiva desde septiembre. El ingeniero Francisco José Hormaeche fue designado para ocupar la dirección del organismo, que forma parte de la estructura educativa nacional bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

La designación rige desde el 8 de septiembre de 2026 y alcanza el cargo de director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Edificio de ladrillos visto desde la calle, con cables aéreos, un semáforo en rojo y árboles a un costado
Francisco José Hormaeche fue designado director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica desde el 8 de septiembre de 2026. (Google Maps)

El nombramiento modifica la conducción ejecutiva de un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación. El texto proporcionado no precisa la duración de la función, las razones de la elección, las atribuciones específicas asignadas al nuevo director ni las medidas que prevé impulsar durante su gestión.

El Instituto Nacional de Educación Tecnológica es definido en la medida como un organismo desconcentrado. Esa condición implica que actúa dentro de la organización estatal mencionada en el nombramiento, con una inserción administrativa específica bajo la Secretaría de Educación.

A su vez, la Secretaría de Educación depende del Ministerio de Capital Humano, según se indica en el texto. La designación del nuevo director ejecutivo se produce, de este modo, dentro de esa cadena institucional de conducción de las políticas educativas nacionales.

La designación se encuadra en la estructura de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y deja asentado el nuevo responsable del cargo ejecutivo. La información oficial proporcionada no añade otros alcances a la resolución.

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