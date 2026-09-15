En Córdoba el maíz es récord, pero sigue demorado

La "supercosecha" de maíz en Córdoba se demora en el tramo final de la campaña 2025/26, indica un relevamiento de la Bolsa de Cereales provincial (REUTERS/Adriano Machado)

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La campaña agrícola 2025/26 atraviesa su tramo final en Córdoba, aunque la cosecha de maíz avanza más lentamente de lo previsto. Según el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de la provincia, la trilla alcanzó el 67% de la superficie, mientras que la persistencia de elevados niveles de humedad ambiental y en los granos continúa dificultando las labores, principalmente en lotes tardíos y de segunda.

A pesar de las demoras, el ciclo presenta un balance productivo positivo. La producción conjunta de los principales cultivos estivales de la provincia se ubicaría cerca de las 41 millones de toneladas, lo que representa un incremento de alrededor del 21% respecto de la campaña anterior. El crecimiento estaría explicado principalmente por el maíz y el girasol, mientras que soja, maní y sorgo registrarían volúmenes inferiores a los del ciclo 2024/25.

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El maíz es, precisamente, el gran protagonista de la campaña cordobesa. La combinación de una mayor superficie sembrada y buenos rendimientos permitiría alcanzar una producción récord cercana a las 26 millones de toneladas. Entre los principales departamentos productores, Marcos Juárez y Unión registraron los mayores rindes, mientras que en distintos sectores del sur provincial los resultados fueron más moderados.

En Córdoba, la cosecha de sorgo, se encuentra próxima a finalizar, con rendimientos que mejoraron respecto del ciclo anterior y se ubicaron cerca del promedio histórico (Revista Chacra)

Las condiciones climáticas, sin embargo, mantienen parte de los lotes sin cosechar. Además de la humedad, durante los primeros días de agosto se registraron daños puntuales por vuelco y quebrado de plantas como consecuencia de fuertes vientos. Los principales reportes se concentraron en los departamentos Río Segundo, Totoral y Río Primero, aunque no modificaron el balance general de una campaña excepcional para el cereal.

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En sorgo, los rendimientos mejoraron respecto del ciclo anterior y se ubicaron cerca del promedio histórico, aunque con diferencias importantes entre departamentos. Los mejores resultados se observaron en Pocho y Santa María, mientras que Marcos Juárez y General San Martín mostraron valores inferiores. La cosecha se encuentra próxima a finalizar y mantiene un ritmo cercano al habitual, aunque la baja superficie sembrada y el destino predominantemente forrajero generan realidades productivas muy diferentes según cada zona.

Las mayores demoras en la cosecha de maíz se concentran en Pocho, General Roca y San Alberto. Con buena parte de la campaña ya definida y una producción que se encamina a un nuevo récord provincial, el desafío de las próximas semanas será completar la trilla de los cultivos tardíos y de segunda. La evolución de la humedad del grano será determinante para que Córdoba pueda cerrar una de sus mejores campañas maiceras de los últimos años.

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