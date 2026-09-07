Los granos, en una semana clave: USDA, China, Europa y la guerra pueden mover los precios

“El mercado llega al reporte del USDA con fundamentos alcistas, pero también con muchas de estas noticias ya incorporadas en los precios”, anticipó el investigador de la Universidad Austral, Dante Romano. (Revista Chacra Visuales IA)

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El mercado internacional de granos ingresa en una semana decisiva, con el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), previsto para el 11 de septiembre, como principal foco de atención. En el caso del maíz, las estimaciones privadas ubican la producción estadounidense en 402 millones de toneladas, unos 4,6 millones por debajo de la última proyección oficial, mientras la condición buena a excelente del cultivo permanece en 57%. “El maíz es probablemente el mercado donde el USDA puede generar el mayor movimiento”, explicó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

En Europa, el escenario también suma presión sobre el cereal. La sequía deterioró fuertemente las perspectivas productivas, especialmente en Francia, donde apenas el 27% del maíz presenta una condición buena a excelente, el peor registro desde 2011. La producción francesa podría caer 35%, lo que llevaría a los fabricantes europeos a buscar hasta 7 millones de toneladas adicionales en Ucrania, Estados Unidos y Brasil. La situación adquiere relevancia para el comercio global porque Ucrania concentra alrededor del 10% de las exportaciones mundiales de maíz, por lo que cualquier alteración en sus embarques puede repercutir sobre los precios.

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La soja, por su parte, encuentra respaldo en una demanda china que vuelve a ganar intensidad. Las exportaciones estadounidenses para la campaña 2026/27 se acercan a 2 millones de toneladas, con China como principal destino. El gigante asiático estaría acelerando sus compras antes de la visita de Xi Jinping a Estados Unidos, prevista para el 24 de septiembre, y busca avanzar en su compromiso de adquirir 25 millones de toneladas de soja estadounidense. Al mismo tiempo, la condición buena a excelente de los cultivos norteamericanos descendió al 58%, siete puntos por debajo del nivel registrado un año atrás. “La soja tiene una combinación interesante: una condición de cultivos que empeora, una demanda china muy firme y una molienda estadounidense que puede recibir apoyo adicional de las nuevas exigencias de biocombustibles”, explicó Romano.

El mercado internacional de granos vive una semana decisiva, con el foco en el informe del USDA previsto para el 11 de septiembre, aseguró el investigador de la Universidad Austral, Dante Romano (Revista Chacra)

En Argentina, el mercado también muestra señales de mayor dinamismo. Los precios internacionales impulsaron las operaciones anticipadas de maíz de la campaña 2026/27, con ventas que alcanzan unas 650.000 toneladas por semana, frente a las 200.000 habituales. Ya se comercializó cerca del 5% de la producción esperada, por encima del 3,6% correspondiente al promedio histórico. Sin embargo, la siembra recién comenzó y registra un avance de 1,5%, mientras persisten interrogantes sobre la superficie destinada al maíz temprano por el riesgo asociado a la chicharrita. “El productor está aprovechando los buenos precios y adelantando negocios”, sostuvo Romano, aunque advirtió sobre las dudas que todavía genera la implantación temprana.

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El trigo, en tanto, atraviesa un escenario dominado menos por los fundamentos productivos que por la geopolítica y la logística del Mar Negro. El cierre de rutas comerciales está llevando a compradores asiáticos a buscar alternativas y ya se concretaron operaciones por más de 500.000 toneladas de trigo australiano y argentino.

En el mercado local, los exportadores acumulan además 300.000 toneladas de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de trigo nuevo con embarque previsto para diciembre. Sin embargo, las señales provenientes de las conversaciones entre Rusia y Ucrania introducen un factor de incertidumbre, destacó Romano.

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“El mercado llega al reporte del USDA con fundamentos alcistas, pero también con muchas de estas noticias ya incorporadas en los precios”, resumió Romano.