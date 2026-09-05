Chacra y Campo

Impulsada por Vaca Muerta, Neuquén ya es la tercera provincia exportadora de la Argentina

Su participación en las ventas externas argentinas pasó del 0,25% al 8,7% en poco más de una década

Torre de perforación petrolera, antorcha de gas, camiones, grúa, tanques y tuberías en una planta industrial al atardecer con montañas en el horizonte.
Impulsada por del área energía, Neuquén alcanzó US$4.283 millones en exportaciones en el primer semestre de 2026, con una suba interanual del 84,5% (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El mapa exportador argentino atraviesa una transformación impulsada por la energía y la minería, con la Patagonia como una de las regiones que más terreno ganó. En el primer semestre de 2026, la región pasó a representar el 17,8% de las ventas externas del país, frente al 14,8% registrado durante 2025. En ese escenario, Neuquén se convirtió en el caso más destacado: alcanzó US$4.283 millones en exportaciones, con una suba interanual del 84,5%, y ya ocupa el tercer lugar entre las provincias exportadoras, detrás de Buenos Aires y Santa Fe.

El salto neuquino resulta todavía más significativo cuando se observa su evolución de largo plazo. En 2015, la provincia explicaba apenas el 0,25% de las exportaciones nacionales, mientras que en el primer semestre de 2026 esa participación llegó al 8,7%, es decir, se multiplicó más de 30 veces. Los datos surgen de un informe del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral, que señala que el fenómeno no supone el reemplazo de la estructura exportadora tradicional, sino la incorporación de nuevos motores a la economía nacional.

PUBLICIDAD

El agro conserva el liderazgo

Pese al avance de los hidrocarburos y la minería, la agroindustria continúa siendo el principal componente de las exportaciones argentinas, con una participación del 32% del total. Sin embargo, otros sectores presentan una dinámica más acelerada: las Manufacturas de Origen Industrial aumentaron 27,5%, mientras que Combustibles y Energía avanzaron 42,5%. En paralelo, las exportaciones de minerales metalíferos y litio se incrementaron 111,1%, consolidando a la minería como otra de las actividades con mayor impulso dentro de la nueva matriz exportadora.

Dólar soja
Un informe elaborado por la Universidad Austral puntualiza que, pese al avance de los hidrocarburos y la minería, la agroindustria continúa siendo el principal componente de las exportaciones argentinas (CIARA-CEC)

La energía es, precisamente, el principal factor detrás del salto de Neuquén y de la Patagonia. Las exportaciones de petróleo crudo alcanzaron US$4.693 millones, con una mejora del 47,7%, mientras que las ventas externas de carburantes aumentaron 53,5%.

PUBLICIDAD

La mayor producción nacional también comenzó a modificar la relación con las importaciones: entre 2022 y el primer semestre de 2026, el índice de cantidades importadas de combustibles y lubricantes cayó 62,1%, en línea con la expansión de la producción energética, especialmente a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

La transformación también se refleja en los destinos de los productos argentinos. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones hacia China aumentaron 59,1%, mientras que las destinadas a Estados Unidos subieron 42,1% y las dirigidas a los países de ASEAN avanzaron 59,8%. Para el CIG, el desafío consiste ahora en lograr que el mayor flujo de divisas generado por energía, minería y agroindustria se traduzca en desarrollo productivo, con más proveedores nacionales y regionales, inversión, tecnología, capacidades de ingeniería y empleo calificado.

Temas Relacionados

Revista Chacra EconomíaEnergíaMineríaPetróleoHidrocarburosAgroExportación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reproductores bovinos: la campaña 2026 comenzó con precios firmes. ¿Se consolidarán en septiembre?

Rosgan detectó una mayor demanda de reproductores y fuertes indicios de retención de hembras por parte de los criadores

Reproductores bovinos: la campaña 2026 comenzó con precios firmes. ¿Se consolidarán en septiembre?

El maíz pisa el acelerador: arrancó la siembra 2026/27

La siembra del cereal ya cubre el 1,5% del área prevista. En tanto, la cosecha anterior entró en la recta final y alcanza el 92,5% de la superficie implantada

El maíz pisa el acelerador: arrancó la siembra 2026/27

Lubricantes y neumáticos lideraron las subas de costos del transporte de cargas

El índice de FADEEAC aumentó 1,66% en agosto, el menor incremento del año

Lubricantes y neumáticos lideraron las subas de costos del transporte de cargas

Alfalfa: la pastura que puede guardar hasta un 25 % más de carbono en el suelo

Un estudio del INTA en San Luis destaca el aporte de sus raíces para mejorar la sustentabilidad de los sistemas semiáridos

Alfalfa: la pastura que puede guardar hasta un 25 % más de carbono en el suelo

Las exportaciones de proteínas animales alcanzaron un récord de US$ 3.464 millones

Las ventas externas marcaron en los primeros siete meses de 2026 el mejor resultado de la última década, con una suba interanual del 35%

Las exportaciones de proteínas animales alcanzaron un récord de US$ 3.464 millones

DEPORTES

Boca Juniors visitará a Gimnasia de Mendoza antes de abrir su serie de cuartos de Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

Boca Juniors visitará a Gimnasia de Mendoza antes de abrir su serie de cuartos de Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

Antes de la clasificación, Alpine tuvo una auspiciosa FP3 en el GP de Italia: Franco Colapinto culminó 10°

La respuesta de la FIA a Alpine y Briatore tras el fallo contra Gasly y acusar a McLaren de regalarle dos autos a un juez

Francisco Cerúndolo enfrenta a Taylor Fritz, número 10° del mundo, por los octavos de final del US Open: hora y cómo verlo en vivo

Los Pumas se enfrentarán con Australia en Mendoza: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Luisana Lopilato y Lucía Puenzo reconstruyen la leyenda de Pepita La Pistolera: “La película no juzga ni condena”

Luisana Lopilato y Lucía Puenzo reconstruyen la leyenda de Pepita La Pistolera: “La película no juzga ni condena”

Nahuel Pennisi: de su devoción por Mercedes Sosa a la táctica que usó para conquistar a su esposa

La música Beat argentina como semilla del Rock Nacional

Ivana Figueiras compartió un tierno mensaje tras el gesto de Darío Cvitanich: “Mi novio el más romántico”

"Todavía me gusta un poquito": Sabrina Rojas le dejó abierta la puerta a Pepe Chatruc si llegan solteros a noviembre

INFOBAE AMÉRICA

Los enviados de Trump llegaron a Rusia para reactivar las negociaciones de paz con Ucrania

Los enviados de Trump llegaron a Rusia para reactivar las negociaciones de paz con Ucrania

Dos personas fueron rescatadas con vida once días después de las devastadoras riadas en Nepal

El presidente de Ecuador confirmó que busca un tratado de libre comercio con Japón

La inflación acumulada en Bolivia llega al 3%: en el mismo período de 2025 era superior al 18%

Rusia lanzó un nuevo ataque sobre Ucrania en la antesala a las reuniones de los enviados de Trump a Moscú y Kiev