La chicharrita retrocede, pero las zonas endémicas siguen en alerta

Aunque las bajas temperaturas registradas en agosto impidieron el crecimiento de las población de chicharrita del maíz, el escenario todavía exige precaución en las zonas endémicas, advierten los expertos (Revista Chacra)

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La chicharrita del maíz (Dalbulus maidis) registró un fuerte retroceso en las cinco regiones agroecológicas del país durante la segunda quincena de agosto, como consecuencia de la amplitud térmica. Así lo reflejó el 49º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis. Sin embargo, el escenario todavía exige precaución: en las zonas endémicas del NOA y NEA y en sectores del Centro-Norte, las capturas permanecen por encima de las registradas en igual período de 2025. Ante el inicio de las siembras tempranas de maíz, los técnicos remarcan la necesidad de sostener un monitoreo activo y sistemático.

El NOA presentó una de las mayores retracciones. Las localidades con capturas superiores a 100 adultos por trampa pasaron de representar el 74% un mes atrás a apenas el 10% en el último relevamiento. El promedio regional se ubicó en 45 adultos por trampa, alrededor de una décima parte del registro de la segunda quincena de julio. No obstante, el nivel continúa por encima del observado en agosto de 2025, cuando se habían contabilizado 35 adultos por trampa.

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En el NEA, las localidades con más de 100 adultos descendieron del 44% al 5%, mientras que la ausencia del vector aumentó del 3% al 27%. En tanto, en el Litoral, la reducción de la plaga se consolidó con una mayor presencia de localidades sin detección del vector. La ausencia pasó del 40% al 68% de las localidades relevadas, un nivel prácticamente similar al de igual período de 2025.

Desde la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita advierten que uno de los principales focos de atención está puesto en el manejo de los maíces voluntarios, cuya eliminación es clave para interrumpir el ciclo del insecto (REUTERS/Matias Baglietto)

En el Centro-Norte, las localidades con más de 100 adultos por trampa se redujeron del 19% al 3%, mientras que la ausencia del insecto creció del 13% al 38%. El promedio regional cayó de 74 a 5,5 adultos por trampa, aunque todavía se mantiene por encima de los 1,4 registrados un año atrás.

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El Centro-Sur es la región que presenta el escenario más favorable. Allí, la ausencia del vector se mantuvo en el 93% de las localidades, mientras que el promedio regional pasó de 2,4 insectos por trampa en la segunda quincena de julio a apenas 0,12 en agosto. Aun así, este valor resulta levemente superior al 0,01 registrado en el mismo período del año pasado.

Uno de los principales focos de atención está puesto en el manejo de los maíces voluntarios o “guachos”, cuya eliminación resulta clave para interrumpir el ciclo del insecto y evitar la continuidad del denominado “puente verde” entre campañas.

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