Sociedad

Comodoro Rivadavia: un nene de 9 años murió tras caer desde el quinto piso de un edificio

El menor se precipitó desde una ventana de un complejo habitacional, donde estaba al cuidado de una niña. Impactó contra el toldo de un kiosco ubicado dentro del predio, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional y falleció horas después

Murió el nene de 9 años que cayó del quinto piso de Las Torres en Comodoro

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Un niño de 9 años perdió la vida este lunes tras caer desde el quinto piso de la Torre III del complejo habitacional Las Torres, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. El menor se encontraba al cuidado de una niñera cuando ocurrió la caída, y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde finalmente se confirmó su muerte. Las circunstancias exactas del hecho todavía permanecen bajo investigación.

Poco se sabe, por ahora, de lo que ocurrió dentro del departamento antes de que el niño cayera al vacío. Lo que sí pudo establecerse en las primeras horas es que el nene estaba solo con su niñera en el momento del accidente.

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De acuerdo a la reconstrucción, el menor se precipitó desde una ventana hacia la planta baja. El impacto se produjo sobre el toldo de un kiosco ubicado dentro del propio complejo habitacional, donde el cuerpo del niño terminó sobre el techo del comercio, según informó el medio regional ADNSUR. Vecinos que presenciaron o advirtieron lo ocurrido reaccionaron de inmediato y avisaron a los servicios de emergencia.

Una ambulancia llegó al lugar sin demora. Los equipos médicos brindaron asistencia al menor en el sitio y luego lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional. Pese al trabajo de los profesionales de emergencia, horas después se confirmó el fallecimiento del niño. Personal policial y de Bomberos también se hizo presente en el lugar para colaborar con el operativo y dar inicio a las primeras actuaciones judiciales.

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Torre III del complejo habitacional Las Torres, en Comodoro Rivadavia, Chubut
Torre III del complejo habitacional Las Torres, en Comodoro Rivadavia, Chubut

Por el momento, la investigación que recién comenzó busca establecer cómo fueron los minutos previos al incidente y qué pasó dentro del departamento.

Noticia en desarrollo...

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