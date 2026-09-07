La soberanía también se juega en el mar: el reclamo por los recursos pesqueros del Atlántico Sur

El negocio pesquero representa una fuente significativa de ingresos para las autoridades de las Isla. FULASP estima que el sistema de licencias genera unos USD 52,7 millones anuales (Revista Chacra - Visuales IA)

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La disputa por los recursos naturales de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo y, esta vez, el foco está puesto en lo que ocurre debajo de la superficie del Atlántico Sur. Mientras el Gobierno argentino endurece su posición frente a los proyectos de explotación de hidrocarburos impulsados por el Reino Unido, el sector pesquero reclama que la misma estrategia contemple una actividad que ya se desarrolla desde hace décadas. El planteo adquiere dimensión económica: durante 2024 se registraron 261.903 toneladas de capturas en aguas bajo administración británica, de las cuales 146.689 toneladas correspondieron al calamar Illex argentinus, según puntualiza un informe de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP).

El negocio pesquero también representa una fuente significativa de ingresos para las autoridades de las Islas, indica el estudio, que destaca que el sistema de licencias genera unos 39 millones de libras esterlinas anuales, equivalentes a aproximadamente USD 52,7 millones. La operatoria involucra habitualmente entre 100 y 120 barcos con licencia activa, aunque durante los picos de temporada, especialmente por la concentración de la pesca de calamar, pueden superar las 130 embarcaciones trabajando al mismo tiempo. Para la entidad, la diferencia respecto del petróleo es evidente: “El petróleo está debajo del mar y los peces están dentro del mar. Los dos son recursos naturales y forman parte de una misma discusión de soberanía”, sostuvo su presidente, Raúl Cereseto.

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El reclamo incorpora además una dimensión ambiental. Varias de las especies de mayor importancia comercial se desplazan entre la Zona Económica Exclusiva argentina, alta mar y las aguas administradas por el Reino Unido. Entre ellas se encuentran la merluza común, el calamar Illex, la polaca, la merluza de cola y el bacalao de profundidad o merluza negra. De acuerdo con el planteo del sector, esta movilidad hace que una explotación intensiva en una determinada jurisdicción pueda repercutir sobre poblaciones que forman parte de un mismo ecosistema. También se advierte sobre operaciones de embarcaciones licenciadas por los británicos en sectores próximos al límite exterior de la Zona Económica Exclusiva argentina.

Las especies que están en juego

El calamar Illex, ocupa un lugar central en la actividad pesquera del Atlántico Sur. El producto se exporta a China, España, Japón y Estados Unidos (FULASP)

Entre los recursos que atraviesan las aguas cercanas a Malvinas aparece la merluza común (Merluccius hubbsi, cuya captura se realiza principalmente mediante redes de arrastre y constituye, junto con el calamar y el langostino, una de las actividades más representativas de la pesca comercial argentina. También se destaca la merluza de cola (Macruronus magellanicus), asociada a la corriente de Malvinas y especialmente abundante al sur de los 45°S, además del bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), un recurso de elevado valor comercial cuyo crecimiento lento y madurez sexual tardía lo vuelven particularmente vulnerable a la sobreexplotación.

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El calamar Illex, en tanto, ocupa un lugar central en la actividad pesquera del Atlántico Sur. Su captura se realiza mediante buques poteros, que potentes lámparas para atraer a los ejemplares hacia la superficie. Su importancia excede las fronteras de la región: el producto se exporta, entre otros destinos, a China, España, Japón y Estados Unidos.

La discusión, según advierten desde la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), plantea un desafío adicional para la política argentina sobre Malvinas: cómo incorporar la explotación pesquera actual a una estrategia que hasta ahora tiene al petróleo como uno de sus principales focos. Para el sector, no se trata de elegir entre hidrocarburos y pesca, sino de considerar ambos dentro de una misma política de defensa de los recursos naturales y del ecosistema del Atlántico Sur.

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Sancionaron a un quinto buque extranjero por pesca ilegal

El buque Hai Xiang 2, identificado con bandera Vanuatu, fue una de las cinco embarcaciones pesqueras extranjeras que fueron sancionadas por el gobierno argentino por operar dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (Facebook)

En tanto, la política de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal sumó un nuevo capítulo con la sanción aplicada al buque español Farruco, detectado mientras operaba dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La empresa propietaria deberá afrontar una multa de $1.844 millones, equivalente a 1.000.000 de Unidades de Pesca (UP), de acuerdo con la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. Se trata del quinto buque extranjero sancionado durante 2026, en el marco de un procedimiento realizado por la Armada Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con apoyo de tecnología de detección electrónica,

El caso del Farruco, que adquiere especial relevancia en el contexto del debate por la explotación de los recursos del Atlántico Sur, se suma a los procedimientos contra la pesca ilegal dentro de sus aguas, en los que fueron sancionados los buques extranjeros Bao Feng, Bao Win, Coimbra y Hai Xiang 2.

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Desde la industria pesquera señalan que el desafío ahora es avanzar en una estrategia más amplia frente a la explotación de recursos pesqueros vinculados con la controversia de soberanía. “Si el principio es que nadie puede explotar unilateralmente nuestros recursos naturales en Malvinas, entonces ese principio debe valer para todos los recursos”, afirmó Cereseto.