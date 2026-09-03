Lubricantes y neumáticos lideraron las subas de costos del transporte de cargas

En agosto de este año, el Índice de Costos del Transporte Automotor registró un incremento interanual del 42% (Foto: Shutterstock)

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El Índice de Costos del Transporte (ICT) elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) registró en agosto un incremento del 1,66%, la menor variación mensual de 2026. De esta manera, los costos de la actividad acumularon una suba del 27% entre enero y agosto, mientras que el aumento interanual alcanzó el 42%. El resultado confirma una desaceleración respecto de los meses posteriores al fuerte salto de marzo, aunque la mayoría de los rubros relevados continuó mostrando incrementos. El comportamiento del índice viene mostrando una moderación progresiva. En marzo había trepado 10,15%, principalmente por el aumento del 24,7% en el combustible, y luego avanzó 2,42% en abril, 1,91% en mayo, 1,81% en junio y 2,25% en julio.

En agosto, la continuidad del denominado esquema de “buffer”, que congela el precio de referencia de los combustibles en el mercado local, contribuyó a contener la evolución del principal insumo del transporte. El ICT es elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y contempla 11 rubros vinculados con la estructura de costos del sector.

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Lubricantes y gastos generales lideraron las subas

Pese a la desaceleración del indicador general, Lubricantes fue el rubro que más aumentó en agosto, con una suba del 5%, seguido por Gastos Generales, que avanzó 4,15% como consecuencia de nuevos ajustes en los precios mayoristas de distintos servicios. También registraron incrementos Neumáticos, con 2,68%, y Costo Financiero, con 2,61%, agregando presión sobre los costos operativos de las empresas de transporte de cargas.

El rubro "material rodante" registró un incremento del 0,37% en agosto de 2026 con respecto a igual mes del año anterior (Imagen: Shutterstock)

El Personal de Conducción aumentó 1,5% debido a la entrada en vigencia de la última cuota del convenio colectivo de trabajo 40/89, que estableció actualizaciones mensuales de la mano de obra entre marzo y agosto. A su vez, Reparaciones registró una suba de 1,32%. FADEEAC vinculó este incremento con el deterioro de la infraestructura necesaria para operar, particularmente en lo referido al mantenimiento de rutas y caminos.

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El combustible volvió a contener el índice

El Combustible, principal componente de los costos del transporte de cargas, tuvo durante agosto una variación de apenas 0,48%, en un contexto en el que continuó vigente el esquema de “buffer”. El comportamiento del precio local se produjo pese al incremento del petróleo internacional: el Brent, referencia para el mercado argentino, se ubicó entre los 85 y 90 dólares durante la última semana de agosto y registró un importante ascenso a lo largo del mes.

Entre los restantes rubros relevados, Seguros registró una suba del 0,85%, mientras que Peajes aumentó 0,55%. Por su parte, Material Rodante presentó una variación del 0,37%. El único componente que no mostró modificaciones durante agosto fue Patentes y tasas, debido a que sus variaciones tienen carácter anual.

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